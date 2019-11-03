Недвижимость
Телеканал 360°Названы регионы с лучшими условиями для ипотеки
Самые благоприятные условия для покупки недвижимости в кредит сложились на Урале. Специалисты отметили здесь наиболее удачное соотношение средней зарплаты и платежей по ипотеке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование кредитной организации.
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Самые благоприятные условия для покупки квартиры в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе, где отмечается наиболее удачное соотношение средней зарплаты и платежей по ипотеке, показало исследование Райффайзенбанка (есть в распоряжении ТАСС).ТАСС02:07
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