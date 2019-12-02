Экономика
РИА НовостиНазваны регионы с максимальной разницей в уровнях зарплат
Как минимум 10% работников в 11 субъектах Российской Федерации получают в качестве зарплаты более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
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Наука
Правшами оказались большинство дельфинов
Футбол
«Зенит» и «Спартак» объявили составы
Футбол
Тренер «Зенита» Семак похвалил футболистов «Спартака»
Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак после победного матча 18-го тура чемпионата России по футболу с московским "Спартаком" остался доволен действиями своей команды в первом тайме.
Политика
Аваков ответил на заявление Володина о распаде Украины
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал высказывание председателя Госдумы Вячеслава Володина о национализме и притеснении малых народов на Украине "новыми стеклами розовых очков" для людей, выступающих за дружбу между Москвой и Киевом.
Политика
Путин и Си Цзиньпин 2 декабря запустят газопровод «Сила Сибири»
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 2 декабря в режиме телемоста дадут старт поставкам по газопроводу "Сила Сибири".
Происшествия
В Киеве обстреляли автомобиль депутата с ребенком
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Происшествия
В тоннеле петербургского метро поймали двух зацеперов
Сотрудникам Петербургского метрополитена удалось задержать двух нарушителей, из-за которых пришлось обесточить часть Фрунзенско-Приморской линии.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Политика
Генсек ООН призвал прекратить «войну против природы»
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество должно перестать вести "войну против природы".
Армия и оружие
В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Армия и оружие
Sohu: Япония может быстро создать 6000 атомных бомб в случае войны
Автор материала отмечает, что Токио под предлогом развития атомных электростанций смог обзавестись огромным запасом ядерного топлива для производства ядерного оружия.
Происшествия
На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка
Музыка
Pussycat Dolls объявили о воссоединении
Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Космос
Астрономы измерили длину хвоста первой межзвездной кометы
Ученым удалось дать оценку длины хвоста кометы, четко видимого на снимке, — она составляет около 160 тысяч километров, что в 14 раз больше размера Земли.
Авто
Назвали изменения для автомобилистов России с 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Политика
Пушков оценил совет Кравчука Зеленскому перед «нормандской» встречей
Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал совет экс-президента Украины Леонида Кравчука, который тот дал Владимиру Зеленскому перед встречей в «нормандском формате».
Экономика
Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля
Финансы
Эксперты оценили эффект будущих вложений из ФНБ для роста экономики
Расчеты ВШЭ сходятся с оценкой аналитиков «Ренессанс Капитала», которые прогнозируют прибавку к росту ВВП в 0,6 п.п. в 2020–2021 годах и укрепление рубля на 3% благодаря вложениям из ФНБ.
Хоккей
Макдэвид признан первой звездой ноября в НХЛ
Музыка
Ани Лорак вернулась на Украину и расплакалась на сцене
Украинская певица Ани Лорак, проживающая в Москве и выступающая на российской сцене, посетила 29 ноября Киев, где приняла участие в съемках новогоднего концерта телеканала "Интер", сообщает Российский Диалог со ссылкой на kp.ua.
Общество
Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам
Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Общество
Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля
Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Происшествия
Девять человек погибли в крушении самолета в США
Девять человек, среди которых двое детей и пилот, разбились в результате авиакатастрофы в Южной Дакоте, расположенной на Среднем Западе США.
Здоровье
Российский врач разоблачил дорогие и бесполезные лекарства от гриппа
Врач разоблачил дорогие и бесполезные препараты от гриппа, которые ежедневно употребляют тысячи россиян.
Биатлон
Йоханнес Бе: «Если Россию отцепят, пусть предоставят доказательства»
Ранее стало известно, что комитет по соответствию ВАДА рекомендовал ряд санкций по отношению к России из-за подлога базы данных Московской антидопинговой лаборатории.
Игры
Игроки в Red Dead Redemption 2 получат подарки в качестве извинений
Студия Rockstar Games решила в очередной раз извиниться перед игроками за проблемный запуск Red Dead Redemption 2 на PC.
Кино
Сериал «Мандалорец» создал «дыру» в каноне вселенной «Звёздных войн»
Сериал «Мандалорец» потокового сервиса Disney+ создал сюжетную «дыру» во вселенной «Звёздных войн».