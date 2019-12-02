Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНазваны регионы с максимальной разницей в уровнях зарплат

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Как минимум 10% работников в 11 субъектах Российской Федерации получают в качестве зарплаты более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
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