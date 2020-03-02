Экономика
ИзвестияНазваны регионы с наибольшей просрочкой по кредитам
Самая высокая доля просроченной задолженности среди российских регионов наблюдается в Ингушетии, а самыми дисциплинированными субъектами по возврату банковских кредитов являются Севастополь, НАО, Крым и Чукотка. Такие данные содержатся в исследовании «РИА Новости».
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Лидерами по дисциплинированному возврату банковских кредитов в России являются Севастополь, НАО, Крым и Чукотка, а самая высокая доля просроченной задолженности — у жителей Ингушетии, свидетельствует исследование РИА Новости.РИА Новости18:30
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