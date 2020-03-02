Общество

ИзвестияИзвестияНазваны регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

Самая высокая доля просроченной задолженности среди российских регионов наблюдается в Ингушетии, а самыми дисциплинированными субъектами по возврату банковских кредитов являются Севастополь, НАО, Крым и Чукотка. Такие данные содержатся в исследовании «РИА Новости».
Читать в источнике
Комментировать25
с чего всё началось

Рейтинг регионов по доле просроченных кредитов — 2020

Платёжная дисциплина российских заёмщиков в 2019 году выросла в 82 из 85 регионов. Самая низкая доля просроченных кредитов характерна для Севастополя, Крыма и Ненецкого автономного округа, самая высокая — для Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.
РИА Новостивчера в 16:00

Подробнее о событии

Ингушетия и Карачаево-Черкесия стали лидерами по доле просроченных кредитов

Коммерсантъвчера в 23:42

Эксперты назвали регионы с самой большой долей просроченных кредитов

РБКвчера в 22:16

Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

Известиявчера в 19:48

Названы регионы с самой большой просрочкой по кредитам. Отличился Урал

URA.Ruвчера в 22:14

Стали известны регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

Газета.Ruвчера в 19:34

Самые дисциплинированные заемщики банков в России живут на севере и в Крыму

ПРАЙМвчера в 16:25

Рейтинг регионов по доле просроченных кредитов — 2020

РИА Новостивчера в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 00:29, Ашберн
Армия и оружие

Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

РИА Новости вчера в 20:40
Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные расстреляли бизнесмена

В Екатеринбурге бывший топ-менеджер четвёртой овощебазы Иван Обухов получил три пулевых ранения.
REGNUM 00:09
Экономика

Российские банки сократили выдачу кредитных карт

В России количество выданных в январе текущего года кредитных карт снизилось впервые с 2015 года, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».
REGNUM 00:16
Политика

Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
РБК вчера в 18:28
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
Коммерсантъ вчера в 21:02
Происшествия

Источник сообщил о женщине, напавшей на своих сыновей в Казани

Женщина в Казани пыталась убить двух своих семилетних сыновей-близнецов, а затем покончить с собой, один из мальчиков умер, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
РИА Новости вчера в 14:50
Армия и оружие

КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря

Военные КНДР запустили два неопознанных снаряда в сторону Японского моря.
RT на русском вчера в 23:40
Хоккей

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выиграть у «Миннесоты»

"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Миннесоту Уайльд" 4:3. Две шайбы в матче записал на свой счет Александр Овечкин.
Вести.Ru вчера в 22:53
Спорт

Инсайдер: Capcom отменила разработку Dino Crisis, но в течение года выйдет ещё одна Resident Evil

Capcom начала разрабатывать игру по франшизе Dino Crisis, но затем отменила проект и больше к серии не возвращалась.
CyberSport.ru вчера в 06:17
Политика

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Известия 29 февраля в 07:54
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Говорит Москва вчера в 05:10
Общество

В петербургском НИИ назвали сроки создания вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России планирует создать вакцину от новой коронавирусной инфекции в третьем квартале 2020 года.
RT на русском 00:12
Происшествия

В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Российская газета вчера в 13:13
Хоккей

Поединок «Барыса» и «Металлурга» завершился массовой дракой

Metaratings вчера в 09:59
Происшествия

Число пострадавших в ДТП под Владимиром возросло до 16

RT на русском вчера в 23:54
Общество

Aurus получила более 700 предзаказов на автомобили

Компания—производитель люксовых автомобилей Aurus собрала более 700 предзаказов, сообщил гендиректор компании Адиль Ширинов в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 20:06
Происшествия

В Подмосковье мужчина и ребенок погибли на масленичных гуляниях

9111.ru вчера в 09:09
Общество

Нейросеть вычислит нарушителей на ЕГЭ

В этом году при проведении Единого государственного экзамена будет использоваться технология машинного зрения, которая работает на основе нейросети.
РЕН ТВ 00:00
Энергетика

Нефть Brent подорожала на 3,16%

Цена фьючерса нефти WTI (Light Sweet) увеличивается на 3,01% - до $46,15 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 05:39 мск.
ТАСС вчера в 22:08
Спорт

Брянский лыжник Большунов завоевал серебро на Кубке мира

В индивидуальной гонке на 15 километров классическим стилем принял участие брянский чемпион Александр Большунов.
Городской телеканал (Брянск) 29 февраля в 13:35
Армия и оружие

Турция рассказала о военной операции в Идлибе

iReactor вчера в 06:48
Общество

У православных христиан начинается Великий пост

Великий пост - самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений - начинается в понедельник у православных верующих.
ТАСС вчера в 16:01
Единоборства

Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
РИА Новости вчера в 11:37
Происшествия

В Иркутской области чиновника арестовали по делу о крупной взятке

СК возбудил уголовное дело и в отношении ряда других должностных лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
РИА Новости 00:25
Гаджеты

Основой 4G-смартфона Nokia C2 послужит процессор UNISOC

Основой смартфона послужит процессор UNISOC (ранее — Spreadtrum).
3DNews вчера в 23:41
Общество

Сеть магазинов «Красный куб» закрывается

Российская сеть магазинов подарков "Красный куб" покидает рынок. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".
Газета.Ru 00:22
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Футбол

«Реал» обыграл «Барселону» и вышел на первое место в Ла Лиге

Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 16:52
Авто

В сети появились «живые» фото нового Volkswagen Polo для России

В сети появились первые "живые" фото нового Volkswagen Polo, облик и интерьер которого рассекретили накануне.
Новые автомобили 28 февраля в 10:32
Общество

Россиян в марте ожидают длинные выходные

Россиян ждут длинные выходные с 7 по 9 марта, связанные с празднованием Международного женского дня 8 марта.
Известия вчера в 23:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное