Платёжная дисциплина российских заёмщиков в 2019 году выросла в 82 из 85 регионов. Самая низкая доля просроченных кредитов характерна для Севастополя, Крыма и Ненецкого автономного округа, самая высокая — для Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.

с чего всё началось

Самая высокая доля просроченной задолженности среди российских регионов наблюдается в Ингушетии, а самыми дисциплинированными субъектами по возврату банковских кредитов являются Севастополь, НАО, Крым и Чукотка. Такие данные содержатся в исследовании «РИА Новости».

Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

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