Общество

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Самая высокая доля просроченной задолженности среди российских регионов наблюдается в Ингушетии, а самыми дисциплинированными субъектами по возврату банковских кредитов являются Севастополь, НАО, Крым и Чукотка. Такие данные содержатся в исследовании «РИА Новости».
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Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Лидерами по дисциплинированному возврату банковских кредитов в России являются Севастополь, НАО, Крым и Чукотка, а самая высокая доля просроченной задолженности — у жителей Ингушетии, свидетельствует исследование РИА Новости.
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Суд арестовал замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

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С 1 марта граждане Украины смогут въезжать в Россию только при наличии загранпаспорта, сообщило украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
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В России 2 марта завершается третий этап налоговой амнистии

В России 2 марта 2020 года завершается третий этап налоговой амнистии капиталов — добровольного декларирования физлицами зарубежных активов и счетов, сообщили в ФНС.
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В понедельник 2 марта начнется самый строгий и долгий из многодневных постов.
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