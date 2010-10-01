За последние сутки в России подтверждено 8 835 заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Из них 36,2% не имели клинических проявлений.

Названы регионы с наибольшими случаями коронавируса за сутки

Происшествия Чеченцы устроили беспорядки во французском городе Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. 1,3K

Общество Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка. 1

Общество Соблюдение дистанции на летних верандах Москвы проверят квадрокоптеры Посетители должны будут носить маски и перчатки, как и в любом общественном месте — масочный режим сохраняется с 12 июня. 18

Общество Борцы с расизмом по ошибке перечислили миллионы в фонд друзей полиции Компании Google, Apple, Microsoft и Dropbox с помощью краудфандинговой платформы Benevity смогли собрать около четырех миллионов долларов.

Политика Трамп решил оставить Германию «без защиты от России» Американский президент Дональд Трамп назвал Берлин "неплательщиком" и сообщил, что сократит число военных США на немецкой территории почти в два раза – до 25 тысяч. 26

Фигурное катание Юлия Липницкая скоро станет мамой Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.

Кино Премьеру «Довода» Нолана перенесли "Чудо-женщину: 1984" перенесли с августа на октябрь, премьеру киноадаптации "Том и Джерри" с марта на декабрь 2021 года, а четвертую часть "Матрицы" — с мая 2021 года на апрель 2022. 5

Энергетика «Газпром» не оставил надежду повысить цены для Польши Представитель компании подчеркнул, что вместе с «Газпромом» они не оставляют надежду обжаловать решение Стокгольмского арбитража, которое касается пересмотра контракта с Польшей от 2014 года. 591

Авто Lexus представил седан Lexus IS нового поколения Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Lexus, в основу модели IS четвертого поколения легла глубоко модернизированная платформа седана прошлой генерации – она стала более жесткой и легкой, а в сборке кузова теперь применяются новые технологии сварки и дополнительные усилители. 6

Общество В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России В настоящее время циркуляция коронавирусной инфекции в России составляет около 1%. Об этом сообщает портал "стопкоронавирус.рф" со ссылкой на заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова. 13

Происшествия В Ленобласти нашли расчлененное тело мужчины с грудными имплантами В реке Мга Кировского района найдено расчлененное тело мужчины с женскими грудными имплантами, информирует пресс-служба следственного управления РФ по Ленинградской области во вторник, 16 июня. 27

Происшествия В Париже на протестах медиков начались беспорядки В Париже на акции протеста медиков начались беспорядки, пишет РИА "Новости".

Общество Против Алексея Навального возбудили дело о клевете 15 июня Следственный комитет сообщил, что возбудил против господина Навального дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, наказывается штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов). 6,1K