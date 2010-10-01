Общество

Smolnarod.ruSmolnarod.ruНазваны регионы с наибольшими случаями коронавируса за сутки

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За последние сутки в России подтверждено 8 835 заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Из них 36,2% не имели клинических проявлений.
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Общество

Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами

Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
РИА Новости 05:36
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Происшествия

В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

Говорит Москва вчера в 10:00
3K
Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
1,3K
Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 10:05
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Общество

Соблюдение дистанции на летних верандах Москвы проверят квадрокоптеры

Посетители должны будут носить маски и перчатки, как и в любом общественном месте — масочный режим сохраняется с 12 июня.
Известия 07:56
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Общество

Борцы с расизмом по ошибке перечислили миллионы в фонд друзей полиции

Компании Google, Apple, Microsoft и Dropbox с помощью краудфандинговой платформы Benevity смогли собрать около четырех миллионов долларов.
Вести.Ru 09:48
Происшествия

В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5

В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
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Путешествия

Отдых в Крыму оказался для россиян слишком дорогим

Интерес российских туристов к Крыму вырос, но покупать туры они не готовы.
Южный Федеральный 10:31
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

RT на русском 09:18
1,1K
Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
48
Политика

Трамп решил оставить Германию «без защиты от России»

Американский президент Дональд Трамп назвал Берлин "неплательщиком" и сообщил, что сократит число военных США на немецкой территории почти в два раза – до 25 тысяч.
Вести.Ru вчера в 18:37
26
Происшествия

Пьяный таксист сбил школьниц под Уфой

На Ворошиловской улице 37-летний таксист, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух 15-летний школьниц.
РЕН ТВ 07:55
15
Религия

Монастырь экс-«духовника Поклонской» перешёл на осадное положение

REGNUM 10:11
9
Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
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Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Общество

Федеральные власти США назначили первую за 17 лет смертную казнь

Смертная казнь применяется 28 штатах США, но на федеральном уровне эта мера наказания не исполнялась с 2003 года.
Rambler News Service 05:29
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Кино

Премьеру «Довода» Нолана перенесли

"Чудо-женщину: 1984" перенесли с августа на октябрь, премьеру киноадаптации "Том и Джерри" с марта на декабрь 2021 года, а четвертую часть "Матрицы" — с мая 2021 года на апрель 2022.
Ревизор.ру 14 июня в 06:11
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Энергетика

«Газпром» не оставил надежду повысить цены для Польши

Представитель компании подчеркнул, что вместе с «Газпромом» они не оставляют надежду обжаловать решение Стокгольмского арбитража, которое касается пересмотра контракта с Польшей от 2014 года.
Lenta.ru 06:20
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Авто

Lexus представил седан Lexus IS нового поколения

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Lexus, в основу модели IS четвертого поколения легла глубоко модернизированная платформа седана прошлой генерации – она стала более жесткой и легкой, а в сборке кузова теперь применяются новые технологии сварки и дополнительные усилители.
Автоновости дня 02:06
6
Общество

В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

В настоящее время циркуляция коронавирусной инфекции в России составляет около 1%. Об этом сообщает портал "стопкоронавирус.рф" со ссылкой на заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
Газета.Ru 05:14
13
Общество

Власти Крыма передумали отменять парад Победы в Симферополе

Ранее во вторник сообщалось, что проведение в Симферополе запланированного на 24 июня парада Победы отменяется.
Интерфакс - Россия 07:17
43
Космос

Впервые измерено время жизни нейтрона в космосе

Ученые впервые измерили продолжительность жизни нейтрона в космическом пространстве.
Lenta.ru вчера в 13:12
1
Происшествия

В Ленобласти нашли расчлененное тело мужчины с грудными имплантами

В реке Мга Кировского района найдено расчлененное тело мужчины с женскими грудными имплантами, информирует пресс-служба следственного управления РФ по Ленинградской области во вторник, 16 июня.
Известия 06:53
27
Происшествия

В Париже на протестах медиков начались беспорядки

В Париже на акции протеста медиков начались беспорядки, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:59
Общество

Против Алексея Навального возбудили дело о клевете

15 июня Следственный комитет сообщил, что возбудил против господина Навального дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, наказывается штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов).
Коммерсантъ вчера в 16:35
6,1K
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов анонсировал заявление о своем будущем

View this post on Instagram Эти двое хотят все лето пахать и вернуться в начале осени (сентябрь) пожелаем им удачи ✊ ☝ А на счёт своего будущего я скоро сделаю заявление A post shared by Khabib Nurmagomedov (@ khabib_nurmagomedov) on Jun 16, 2020 at 6:33am PDT Нурмагомедов провёл 28 боёв в спортивной карьере и одержал 28 побед.
Metaratings 09:50
Авто

Всего 2% мощности автомобиля забирает кондиционер

Новые автомобили 13 июня в 12:53
163
Общество

Депутат заступился за Киркорова, который снял ролик про десантников

Московский Комсомолец вчера в 19:09
27
Как работают Яндекс.Новости?
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