Общество
Газета.RuНазваны регионы с наибольшим объемом вводимого жилья
В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя. Об этом сообщает РИА "Новости". В общей сложности ежегодно в России вводится в строй более 75 млн квадратных метров жилья.
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Общество
В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму
RT на русском 03:42
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
В сентябре российское оборонное ведомство опровергло сообщения Reuters о том, что боевые самолёты России нанесли удар по зоне деэскалации «Идлиб», нарушив тем самым перемирие.
RT на русском 05:47
Армия и оружие
Сирийская армия начала переброску сил на курдские территории
Сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная компания турецкой армии и союзных им сил, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
РИА Новости вчера в 13:35
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
Коммерсантъ 05:56
Гаджеты
AMD выпустила чипсет B550A, но он не новый и не для людей
Пояснить, откуда взялся такой продукт и что значит буква «A» в названии чипсета B550A, решил глава технического маркетинга AMD, Роберт Халлок (Robert Hallock): «Это — версия старого PCIe Gen 3 чипсета Promontory-LP (т.е. X470, B450), выпущенная специально для использования в готовых системах».
3DNews 03:01
Происшествия
Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян
Медицинская экспертиза пришла к выводу, что отец сестер Хачатурян Михаил подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним.
Lenta.ru 05:17
Общество
Минпромторг предложил перерабатывать просроченные продукты
Минпромторг подготовил проект, позволяющий направлять просроченные товары на вторичную переработку.
РИА Новости 02:38
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Здоровье
В России выросла смертность от отравления алкоголем
Всего за 10 месяцев текущего года от отравления алкоголем умерло 6000 человек, что на 14% большем, чем за прошлый год.
Pravda.Ru 04:27
Наука
Выявлена связь между ранним старением мозга и медленной ходьбой
Оказалось, что люди, которые любят ходить медленно, имеют меньший объём мозга и плотность коры головного мозга в сравнении с теми, кто двигается быстро.
Газета DAILY 12 октября в 16:31
Происшествия
На станции метро «Выставочная» в Москве зафиксировали возгорание
Возгорание возникло в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филёвской линии московского метрополитена, станция закрыта на вход, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 05:58
Здоровье
Всероссийский форум по общественному здоровью открывается в «Сколково»
Всероссийский форум по общественному здоровью, организованный Министерством здравоохранения РФ, пройдет 14-15 октября на территории Московской школы управления "Сколково".
ТАСС вчера в 17:14
Армия и оружие
В России на учениях проведут запуск 16 крылатых и баллистических ракет
Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019» будут проведены 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет, включая «Булаву» и «Синеву».
RT на русском 05:19
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
РИА Новости 04:55
Кино
«Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Петербургский дневник 12 октября в 02:41
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском вчера в 05:38
Происшествия
Задержаны еще два участника июльских беспорядков в Москве
Правоохранители задержали еще двух участников массовых беспорядков на июльской несанкционированной акции в Москве.
Известия 04:29
Политика
РФПИ и саудовская TAQNIA вложатся в модернизацию ракеты «Старт-1»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и саудовская инвестиционная компания TAQNIA объявили о сотрудничестве по проекту развития коммерческого использования отечественной ракеты-носителя «Старт-1».
РБК 05:43
Происшествия
В Красноярске сын экс-судьи с другом избили до смерти мужчину
7 канал Красноярск 04:46
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Происшествия
В машине пропавшей молодой мамы из Екатеринбурга нашли кровь
Замытые пятна крови обнаружили в Audi Q5 пропавшей в Екатеринбурге молодой матери Ксении Каторгиной.
Известия вчера в 18:40
Культура
Познер признал победу интернета над телевидением в России
Отвечая на вопрос, почему «интернет побеждает телевизор», телеведущий Владимир Познер назвал эту тенденцию «российским феноменом».
Ридус вчера в 09:16
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян делают домашние заготовки на зиму
Подавляющее большинство россиян (85%) делают домашние заготовки на зиму.
Будущее России. Национальные проекты 05:13
Происшествия
Россияне находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго
Граждане России находились на борту разбившегося военно-транспортного самолета Ан-72 в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщили в пресс-службе посольства РФ в ДРК.
Вечерняя Москва 11 октября в 07:51
Экономика
Власти США приостановили ICO Telegram
Токены могут выйти на биржу и до решения конфликта с властями США: сумма инвестиций со стороны американских граждан не столь велика, говорит сооснователь платформы для криптофондов TokenBox Владимир Смеркис.
BFM.ru 12 октября в 15:58
Политика
Сурков объявил путинизм идеологией повседневности
Комментируя запуск проекта, Сурков, ранее объявивший путинизм идеологией будущего, назвал изучение данного явления полезным начинанием, поскольку это попытка проанализировать политическое настоящее России.
Lenta.ru 06:01
Экономика
Счетная палата видит риски недостижения целей по росту пенсий в РФ
Счетная палата РФ увидела риски недостижения показателя по росту пенсий.
Мой Брянск 06:04
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета вчера в 09:54
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45