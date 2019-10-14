Столичные регионы разместились на 14-й и 46-й строчках: в Санкт-Петербурге строят по 0,666 «метра» на человека, в Москве — по 0,401. Меньше всего жилья строят на Чукотке (0,024 кв. метра), в Магаданской (0,025 кв. метра) и Мурманской областях (0,072 кв. метра).

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