Общество
Газета.RuНазваны регионы с наибольшим объемом вводимого жилья
В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя. Об этом сообщает РИА "Новости". В общей сложности ежегодно в России вводится в строй более 75 млн квадратных метров жилья.
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