Экономика
ИзвестияНазваны регионы с наибольшим ростом зарплат
Выяснилось, что в этом году заработная плата росла во всех регионах. Так, по сравнению с прошлым годом среднемесячная номинальная зарплата выросла на 7,1%, и составила 46,2 тыс. рублей. Однако темпы роста оплаты труда существенно разнятся.
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с чего всё началось
Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, самые медленные темпы роста зарплат в Ямало-Ненецком округе и Петербурге, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости*.РИА Новости17:08
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 18:41, Вашингтон
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Лидер оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц, который является соперником действующего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на выборах, отказался от формирования коалиции, сообщают СМИ.
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В США двух человек задержали у секретной «Зоны 51»
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Энергетика
WSJ сообщила о риске многомесячного ремонта объектов Saudi Aramco
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Газета.Ru 11:29
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NewInform 02:41
Кино
Российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Фильм российско-китайского производства "Тайна печати дракона" возглавил российский прокат, собрав 179,3 миллионов рублей за выходные.
РЕН ТВ 17:45
Происшествия
На автостоянке в Киеве загорелись девять бензовозов с топливом
В Киеве на автостоянке по адресу улица Вискозная, дом 3 загорелись девять цистерн с топливом.
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Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
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Российская газета 20 сентября в 11:33
Космос
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Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori-8) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) перенесен на один день.
РБК вчера в 07:04
Финансы
Сбербанк оценил объемы выдачи образовательных кредитов по госпрограмме
Получить кредит в рамках госпрограммы «Образовательный кредит с государственной поддержкой» может любой гражданин России с 14 лет.
Давыдов.Индекс 08:01
Футбол
Хохлов ответил «скоро все узнаете» на вопрос об отставке из «Динамо»
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РБК 10:21
Экономика
За пять лет цены на автомобили в России выросли на 76%
С 2014 по 2019 год стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 76 процентов.
Российская газета 20 сентября в 07:38
Футбол
Александр Мостовой: «Какие у Кононова достижения, чтобы тренировать лучшую команду страны?»
Пусть в ЦСКА и «Краснодаре» разбираются, что же такое произошло.
Спорт-Экспресс 13:19
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Российская газета вчера в 01:37
Футбол
Алексей Сутормин и «Зенит» уничтожили «Рубин»
Kazanfirst.ru 01:00
Игры
The Guardian назвал лучшие видеоигры XXI века
Список из лучших видеоигр, вышедших с 2000 года, составили авторы британской газеты The Guardian Кейт Стюарт и Кеза Макдональд.
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Политика
Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону
Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
Газета.Ru 10:16
Экономика
ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов
Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн руб. При этом предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит — 400 тыс. руб. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщил РБК представитель ЦБ.
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Игры
В бете Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания королевской битвы
Игромания.ру 20 сентября в 09:22
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Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Армия и оружие
Иран анонсировал военно-морские учения с Россией и Китаем
Иран проведет совместные с Россией и Китаем военно-морские учения в Оманском заливе, заявил глава департамента генштаба вооруженных сил Ирана по международным вопросам Кадир Незами.
Радио Sputnik вчера в 06:29
Футбол
Икарди: сомневаюсь, что Месси не хочет видеть меня в сборной Аргентины
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди прокомментировал слухи о том, что капитан сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси не хочет видеть его в составе национальной команды из-за дружбы с Макси Лопесом.
Чемпионат 17:35
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Китай обнаружил у российских ракет для С-400 неожиданное свойство
Информационное издание «Sina» сообщает о том, что китайские военные пришли в неописуемый восторг, неожиданно открыв для себя уникальные свойства российских зенитных ракет 9М96 и 48Н6, которые, как оказалось, обладают гарантийным сроком годности вдвое большим, чем у всех известных на сегодняшний день ракет, находящихся на вооружении КНР.
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Юлия Проскурякова дала своей дочери артистический псевдоним: "принцесса Ильяна-Вероника".
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Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с eSim
Изначально в ходе теста Tele2 хотела проверить технологию eSim на широкой линейке устройств, проанализировать, как она будет работать параллельно с обычными sim-картами других операторов, и выяснить, какие регуляторные вопросы могут возникнуть при массовом внедрении eSim, перечислял представитель оператора.
Ведомости 19 сентября в 13:43
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и в Европе
Журналист из Германии Доминик Калус сравнил жизнь в России и европейских странах.
Евразия Daily вчера в 02:57