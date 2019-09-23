Экономика
ИзвестияНазваны регионы с наибольшим ростом зарплат
Выяснилось, что в этом году заработная плата росла во всех регионах. Так, по сравнению с прошлым годом среднемесячная номинальная зарплата выросла на 7,1%, и составила 46,2 тыс. рублей. Однако темпы роста оплаты труда существенно разнятся.
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с чего всё началось
Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, самые медленные темпы роста зарплат в Ямало-Ненецком округе и Петербурге, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости*.РИА Новости17:08
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РБК вчера в 19:59
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Министр культуры Украины не хочет вносить поправки в закон о госязыке
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский не видит необходимости вносить поправки в закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Комсомольская правда 14:30
Происшествия
Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX
Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.
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На экране с настройками видно, что смартфон работает под управлением уже не самой новой операционной системы Android 9 с фирменной оболочкой MIUI 10.4.1.0.
Ferra 09:54
Общество
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Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Игры
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Возможно в будущем пользователи все-таки смогут перепродавать цифровые копии игр.
Astera 20 сентября в 12:46
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REGNUM 15:04
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Трамп призвал Европу тратить больше денег на Украину
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ТК Звезда 11:11
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Piter.tv вчера в 07:10
Происшествия
На Сахалине более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением
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Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
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Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
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РБК вчера в 08:19
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В США двух человек задержали у секретной «Зоны 51»
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РИА Новости 20 сентября в 11:46
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В России могут увеличить период выплаты накопительной пенсии
Речь идет об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии - так называемом "сроке дожития".
Российская газета 20 сентября в 03:57
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Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
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Армия и оружие
В Пентагоне оправдались за провал американских систем Patriot
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд прокомментировал ситуацию с американскими системами противоракетной обороны (ПРО) Patriot, которые ранее не смогли отразить ракетный удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии.
Известия вчера в 07:11
Армия и оружие
Шойгу допустил отмену обязательного призыва в армию
Шойгу отметил, что мобилизационный резерв должен быть в любом суверенном государстве.
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