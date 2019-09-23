Экономика
ИзвестияНазваны регионы с наибольшим ростом зарплат
Выяснилось, что в этом году заработная плата росла во всех регионах. Так, по сравнению с прошлым годом среднемесячная номинальная зарплата выросла на 7,1%, и составила 46,2 тыс. рублей. Однако темпы роста оплаты труда существенно разнятся.
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с чего всё началось
Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, самые медленные темпы роста зарплат в Ямало-Ненецком округе и Петербурге, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости*.РИА Новости17:08
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 20:21, Вашингтон
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