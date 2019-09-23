Экономика

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Выяснилось, что в этом году заработная плата росла во всех регионах. Так, по сравнению с прошлым годом среднемесячная номинальная зарплата выросла на 7,1%, и составила 46,2 тыс. рублей. Однако темпы роста оплаты труда существенно разнятся.
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с чего всё началось

Названы регионы с наибольшим и наименьшим ростом зарплат

Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, самые медленные темпы роста зарплат в Ямало-Ненецком округе и Петербурге, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости*.
РИА Новости17:08

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Стали известны регионы России с наибольшим ростом зарплат

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Названы регионы с наибольшим ростом заработной платы

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Названы регионы с наибольшим ростом зарплат

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Обнародован рейтинг регионов с наибольшим ростом зарплат

Московский Комсомолец17:35

Названы регионы-лидеры по росту зарплат

URA.Ru17:31

Названы регионы с наибольшим и наименьшим ростом зарплат

РИА Новости17:08
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