Экономика

Lenta.ruLenta.ruОпределены российские регионы с худшей ситуацией на рынке труда

Регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда стали Москва и Санкт-Петербург (более 90 баллов по индексу рынка труда), тройку замыкает Московская область (81,3 балла). В первую пятерку также вошли Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан.
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с чего всё началось

Названы регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда

Положительные тенденции отмечаются на российском рынке труда: ситуация в 2018 году улучшилась во всех регионах, кроме одного – республики Хакасия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новостивчера в 17:19

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Названы регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда

РИА Новостивчера в 17:19

Определены регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда

РЕН ТВвчера в 19:51

Рынок труда в 2018 г улучшился во всех регионах РФ, кроме одного

ПРАЙМвчера в 17:17

Названы регионы с самой благоприятной ситуацией на рынке труда

Комсомольская правдавчера в 19:37

Названы российские регионы, где легче найти работу. Среди них есть и уральские

URA.Ru02:45

В Тульской области эксперты обнаружили благоприятную ситуацию на рынке труда

Московский Комсомолец02:58

Определены российские регионы с худшей ситуацией на рынке труда

Lenta.ru02:55
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Политика

Оглашены предварительные итоги выборов главы Башкирии

UfacityNews.ru вчера в 22:20
Общество

Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи

Врачи пожаловались на переработки и низкие зарплаты.
URA.Ru вчера в 09:37
Теннис

Шарапова покинула топ-100 рейтинга WTA

В топ-100 рейтинга WTA располагаются еще восемь представительниц России: Дарья Касаткина (39), Анастасия Павлюченкова (41), Вероника Кудерметова (48), Маргарита Гаспарян (54), Светлана Кузнецова (63), Анастасия Потапова (72), Анна Блинкова (73) и Наталья Вихлянцева (97).
Вести.Ru 02:57
Здоровье

Врачи рассказали об опасности народной медицины

Народная медицина является популярным способом лечения многих болезней у россиян.
iReactor вчера в 17:13
Политика

Артамонов лидирует на выборах главы Липецкой области

Известия вчера в 15:30
Политика

Издание Le Figaro обозначило Киев городом России

Крупное французское издание Le Figaro допустило ошибку, указав Киев городом России во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского.
REGNUM 00:52
Политика

Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии

В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».
Lenta.ru 02:36
Политика

Оппозиционеры получают 21 из 45 мест в Мосгордуме

По последним данным, КПРФ в Мосгордуме получила 13 мест, «Яблоко» и «Справедливая Россия» — по три.
Коммерсантъ 00:52
Транспорт

British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов

Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС вчера в 17:37
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне

Министерство обороны России на своём сайте открыло мультимедийный раздел, в котором представлены рассекреченные документы, рассказывающие о событиях кануна и начального периода Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 17:20
Политика

Зеленский заявил о договоренности с Путиным о прекращении войны

Возможно, официальное заявление еще готовится. Но по словам Владимира Зеленского он договорился о прекращении конфликта на Донбассе.
Аргументы недели 07 сентября в 10:45
Политика

Беглов лидирует в Петербурге после обработки 5,19% протоколов

РИА Новости вчера в 16:37
Теннис

Надаль обыграл Медведева в финале US Open

Газета.Ru 02:26
Происшествия

На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей

Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
Российская газета 00:55
Армия и оружие

ОДК планирует усовершенствовать двигатель ПД-14 для самолета МС-21

Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300.
РИА Новости 02:24
Экономика

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Общество

В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер

В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК 01:49
Политика

Турчак заявил, что «Единая Россия» жахнула всех на выборах

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак остался довольным итогами Единого дня голосования.
Российская газета 02:40
Политика

На выборах губернатора Ставрополья побеждает Владимир Владимиров

ГТРК Ставрополье 02:25
Экономика

Сечин назвал сроки постройки металлургического комплекса для «Звезды»

РБК вчера в 08:23
Технологии

Россиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта

В рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.
Интерфакс вчера в 21:26
Армия и оружие

Reuters: «Хезболлах» сбила израильский беспилотник на юге Ливана

Отряды шиитской группировки "Хезболлах" сбили на юге Ливана израильский беспилотник в районе деревни Рамие вблизи границы с еврейским государством.
ТАСС вчера в 23:43
Происшествия

В Свердловской области назначили нового начальника главка МВД

3 ноября 2016 года полковник полиции Александр Мешков был назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Смоленской области - начальника полиции.
КП - Екатеринбург 00:41
Армия и оружие

Силовики ВС Украины расстреляли в Донбассе красное Знамя Победы

Газета.Ru вчера в 21:48
Происшествия

Группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина в Москве

В Москве вооруженная группа людей напала на сотрудников магазина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 16:15
Происшествия

В Петербурге потушили пожар в промзоне площадью 600 кв. м

РБК 01:59
Общество

Жители Великобритании обнаружили странное существо

Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
Газета.Ru 01:31
Экономика

Минфин разъяснил, какой будет новая система пенсионных накоплений

Документ направлен на согласование в Минтруд. Одним из основных элементов новой системы станет добровольный порядок присоединения граждан.
Gazeta.SPb 07 сентября в 01:53
Кино

Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Веном 2»

Интермонитор.ру вчера в 15:41
Политика

ЛДПР выигрывает все выборы в Хабаровском крае

РИА Новости вчера в 20:33
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