Экономика

ИзвестияИзвестияНазваны регионы с наилучшей ситуацией на рынке труда

Москва и Санкт-Петербург по итогам 2018 года стали регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда, получив более 90 баллов по индексу рынка труда. Об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов «РИА Новости», опубликованные в понедельник, 9 сентября.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Названы регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда

Положительные тенденции отмечаются на российском рынке труда: ситуация в 2018 году улучшилась во всех регионах, кроме одного – республики Хакасия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новостивчера в 17:19

Подробнее о событии

Названы регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда

РИА Новостивчера в 17:19

Определены регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда

РЕН ТВвчера в 19:51

Рынок труда в 2018 г улучшился во всех регионах РФ, кроме одного

ПРАЙМвчера в 17:17

Названы регионы с самой благоприятной ситуацией на рынке труда

Комсомольская правдавчера в 19:37

Подмосковье вошло в тройку лучших рынков труда

Телеканал 360°00:43

Эксперты назвали регионы с наилучшей ситуацией на рынке труда

ТК Звезда00:09

Названы регионы с наилучшей ситуацией на рынке труда

Deita.ruвчера в 19:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 02:14, Вашингтон
Политика

В Петербурге Беглов набирает 64,58% после обработки 95% протоколов

РИА Новости 01:31
Экономика

В России увеличат детские пособия

Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Общество

Роскачество нашло токсины в сухих завтраках для школьников

Эксперты отобрали 18 наиболее популярных на российском рынке брендов сухих завтраков в виде шоколадных шариков стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 граммов продукта.
Вести.Ru 01:00
Политика

Собянин оценил итоги выборов в Мосгордуму

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал на своем сайте выборы в Мосгордуму.
Газета.Ru 01:49
Армия и оружие

ОДК создаст замену французскому двигателю для вертолета Ка-62

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) создает замену французскому двигателю Ardiden 3G, который устанавливается на новейшие вертолеты Ка-62, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор корпорации Юрий Шмотин.
РИА Новости 01:13
Общество

В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре

Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Общество

В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер

В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК 01:49
Политика

Немецкий детектив готов обсуждать с Малайзией передачу сведений по MH17

Ранее Реш, который занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года, в интервью РИА Новости сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует.
РИА Новости 00:52
Экономика

Кредиторы схлестнулись за Антипинский НПЗ

Банки — кредиторы Антипинского НПЗ намерены оспорить назначение временного управляющего, предложенного структурой Сбербанка ООО СБК, рассказали источники "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 18:41
Космос

Индия потеряла связь с посадочным модулем «Викрам»

07.09.19 Посадочный модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» потерял связь с Землей при посадке на поверхность Южный полюс Луны.
Портал Поиск 07 сентября в 08:58
Футбол

Игроки «Манчестер Юнайтед» были против высокой зарплаты Санчеса

Игроки считают, что чилиец не заслуживал своей высокой зарплаты, которая вместе с бонусами составляла £ 505 тыс. в неделю.
Чемпионат 00:17
Политика

Локоть победил на выборах мэра Новосибирска

Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) побеждает на выборах города, набрав 50,25% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Коммерсантъ вчера в 16:45
Теннис

Медведев уступил Надалю в финале US Open

Вести.Ru вчера в 21:12
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны

Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия вчера в 18:15
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае

Пять человек погибли в ночь на понедельник, 9 сентября, при столкновении двух машин в Краснодарском крае.
RT на русском вчера в 18:51
Политика

Оглашены предварительные итоги выборов главы Башкирии

UfacityNews.ru вчера в 22:20
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости вчера в 13:19
Происшествия

Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей

По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Политика

Осипов побеждает на выборах губернатора Забайкалья с 89,61% голосов

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов после подсчета 100% протоколов побеждает на выборах главы региона.
Коммерсантъ 01:07
Политика

ЛДПР отстаивает перед ФБК свой успех на выборах в Хабаровском крае

Глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев прокомментировал слова представителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова, который заявил, что успех либерально-демократической партии на выборах в Хабаровском крае стал возможным благодаря "умному голосованию".
Национальная служба новостей вчера в 15:49
Политика

Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оговорился в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства и назвал главу британского правительства Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
ТАСС вчера в 16:08
Шоу-бизнес

Николай Должанский продал московскую квартиру из-за карточного долга

Bimru.ru вчера в 09:10
Единоборства

Конор Макгрегор отреагировал на победу Нурмагомедова над Порье

Конор Макгрегор отреагировал на победу дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье.
Лезги газет вчера в 05:58
Транспорт

British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов

Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС вчера в 17:37
Шоу-бизнес

У феноменально похудевшего Александра Семчева обвисла кожа

7Дней.ру 07 сентября в 18:00
Кино

В Анапе назовут победителей XXVIII российского фестиваля «Киношок»

В 20 часов 8 сентября на Летней эстраде города-курорта состоится церемония торжественного закрытия фестиваля «Киношок».
Ясно вчера в 07:16
Политика

Издание Le Figaro обозначило Киев городом России

Крупное французское издание Le Figaro допустило ошибку, указав Киев городом России во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского.
REGNUM 00:52
Гаджеты

ОС Windows 10 научилась звонить со смартфона

Компания Microsoft продолжает улучшать и развивать приложение Your Phone для ОС Windows 10.
3DNews 02:00
Происшествия

Сверхлегкий самолет потерпел крушение в Финляндии

В Финляндии рухнул сверхлегкий самолет. Об этом в воскресенье, 8 сентября, передает издание "Илталехти".
РЕН ТВ вчера в 14:56
Шоу-бизнес

32-летняя Анастасия Приходько в третий раз вышла замуж

32-летняя знаменитость вышла замуж третий раз, но о её избраннике практически ничего не известно, кроме того, что зовут супруга Александр.
Актуальные Новости вчера в 12:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное