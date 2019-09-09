Положительные тенденции отмечаются на российском рынке труда: ситуация в 2018 году улучшилась во всех регионах, кроме одного – республики Хакасия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.

с чего всё началось

Москва и Санкт-Петербург по итогам 2018 года стали регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда, получив более 90 баллов по индексу рынка труда. Об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов «РИА Новости», опубликованные в понедельник, 9 сентября.

Названы регионы с наилучшей ситуацией на рынке труда

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