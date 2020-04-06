Коронавирус

Рифей-ПермьРифей-ПермьНазваны регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, общее количество заболевших достигло 6343 человек в 80 регионах страны.
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Оперштаб назвал регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

РБК05:48

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Lenta.ru03:56

В России за сутки выявлено 954 заразившихся коронавирусом, всего — 6343

Коммерсантъ03:31

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 49 регионах России

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За сутки в России добавилось 954 случая коронавирусной инфекции в 49 регионах

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Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 регионах России

RT на русском03:51

6 апреля: в России зафиксировано 954 новых случая коронавируса, 2 человека умерли

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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 11:05, Ашберн
Экономика

Россияне могут получить по 50 тысяч рублей из-за коронавируса

Как сообщил в интервью URA.RU старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков, вполне реально единовременно выплатить россиянам по 50 тысяч рублей из-за экономических трудностей, возникших в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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В Уфе из-за подозрения на коронавирус закрыли больницу на карантин

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RT на русском 10:37
Общество

Австрия начнет смягчать антикоронавирусные ограничения через неделю

Австрийский канцлер Себастьян Курц объявил, что со следующей недели страна начнет постепенно смягчать меры, принятые, чтобы уменьшить распространение COVID-19.
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Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
Интерфакс 10:51
Общество

Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими масками

К медизделиям, которых коснутся такие ограничения, относятся медицинские маски, перчатки, фильтрующие респираторы, марля, медицинские одноразовые комплекты из нетканых материалов и другие защитные комплекты одежды.
РИА Новости 07:00
Общество

Льва Лещенко выписали из больницы после коронавируса

Народный артист РСФСР Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке, где проходил лечение от коронавирусной инфекции, сообщает телеканал "Звезда".
Газета.Ru 10:09
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Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
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На Украине рассказали о ситуации с пожаром в чернобыльской зоне

RT на русском 03:19
Политика

Мишустин выступил против закрытия границ в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 04:05
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Описаны изменения в организме при заражении коронавирусом

Врач-патологоанатом Дарья Ситовская описала, какие изменения происходят в организме человека после заражения коронавирусом и какие проблемы с легкими могут возникать у таких людей.
Lenta.ru 10:37
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Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге

Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию.
РБК 10:22
Общество

Сотрудники «Северстали» из-за пандемии получат по 10 тысяч рублей

На фоне сложностей, возникших из-за пандемии коронавируса, руководство «Северстали» приняло решение выплатить всем сотрудникам по 10 тысяч рублей.
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Общество

Кабмин ограничил госзакупки импортных помидоров и огурцов

Правительство РФ внесло огурцы и помидоры в перечень иностранных продуктов, ограниченных для госзакупок.
РЕН ТВ 10:35
Транспорт

РЖД увеличили срок возврата «невозвратных» билетов до июня

РЖД продлила сроки сдачи «невозвратных» билетов. Пассажиры смогут вернуть их до 1 июня включительно.
News.ru 10:54
Происшествия

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек

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Пермякам разрешили уезжать на дачи

Сегодня краевой оперштаб принял решение разрешить пермякам уезжать на дачи в качестве смены места самоизоляции.
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Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг

CyberSport.ru вчера в 11:30
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С 6 по 20 апреля на сайте онлайн-проекта в новом разделе театра «Балет Москва» зрители смогут посмотреть запись балетного спектакля в стиле техно «Эгопоинт».
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Футбол

Мать тренера «Манчестер Сити» Гвардиолы скончалась от коронавируса

Мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы Долорс Сала скончалась от коронавируса на 83-м году жизни, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
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Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографию своего округлившегося живота. Подписчики были весьма удивлены и даже шокированы.
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Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России

В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».
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Иглесиас опубликовал видео танцев с двухмесячной дочерью Машей

Испанский певец Энрике Иглесиас опубликовал видео со своей новорожденной дочерью от российской теннисистки Анны Курниковой Машей.
РИА Новости 09:30
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Глава Минздрава России отверг искусственное происхождение коронавируса

Глава Минздрава России Михаил Мурашко отверг предположение об искусственной природе нового коронавируса.
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Власти подготовили стресс-тесты для экономики

Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса в экономике, предназначенные для проверки финансовой устойчивости системообразующих предприятий.
РБК вчера в 22:00
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В Ивановской области подтвердили десять новых случаев коронавируса

Иваново, 6 апреля 2020, 11:21 — REGNUM Десять новых случаев коронавирусной инфекции выявлено на территории Ивановской области за последние сутки.
REGNUM 04:21
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Бизнесмена с огнестрельным ранением госпитализировали на Украине

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Ассоциация МСБ Татарстана просит Минниханова принять неотложные меры

Организация обозначила ряд неотложных мер, которые просит принять для оказания помощи МСБ.
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Организаторы попросили власти не приглашать ветеранов на парад Победы

Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы обратился к правительству с просьбой воздержаться от приглашения на парад людей старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны.
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