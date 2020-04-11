Коронавирус

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За последние сутки в России зарегистрировали 1667 случай COVID-19. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Уточняется, что они были выявлены в 49 регионах.
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Новые случаи коронавируса выявили в 49 регионах РФ

Московский Комсомолец05:37

За сутки в России добавилось 1667 заболевших COVID-19 в 49 регионах

Российская газета04:15

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

РИА Новости05:08

Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 1667 человек

РБК04:54

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

RT на русском04:43

В России выявлено более 13 500 заболевших коронавирусом

Ведомости04:39

За последние сутки случаи коронавируса выявлены почти в 50 регионах России

REGNUM05:26
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Общество

На всех въездах в Москву работают наряды полиции

«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.
RT на русском 08:45
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Хоккей

«Ак Барс» продлил контракт с Биляловым

Чемпионат 07:47
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
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Гаджеты

Huawei готовит 8-дюймовый планшет MatePad T

Похоже, что Huawei собирается в скором времени выпустить компактный 8-дюймовый планшет MatePad T. Рендеры устройства были опубликованы авторитетным инсайдером Эваном Блассом (Evan Blass), также известным под псевдонимом @ evleaks. gsmarena.com Никаких подробностей о технических характеристиках устройства в данный момент нет.
3DNews вчера в 14:13
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Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
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Общество

В Оренбуржье продлён режим самоизоляции

Оренбург, 11 апреля 2020, 16:05 — REGNUM В Оренбургской области режим самоизоляции продлен еще на неделю — до 19 апреля.
REGNUM 09:05
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Общество

ВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции

Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции.
REGNUM 09:42
Политика

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
1,6K
Общество

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
2K
Общество

Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин

Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
Интерфакс 06:45
2
Общество

Десятки скорых с зараженными коронавирусом встали в пробку в Москве

Lenta.ru 04:13
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Энергетика

В России упало производство бензина

За первую неделю апреля в России на 19% сократилось производство бензина, сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).
РИА Новости 09 апреля в 14:54
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Шоу-бизнес

Анастасия и Юлиан разводятся через год после свадьбы

В марте прошлого года Юлиан и Анастасия устроили пышную свадьбу.
StarHit.ru вчера в 12:41
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Спорт

Непряева: была шокирована переходом шведки Нильссон в биатлон

Российская лыжница Наталья Непряева сказала, что ее шокировало решение олимпийской чемпионки шведки Стины Нильссон сменить вид спорта и начать выступать в биатлоне.
РИА Новости 09:29
Происшествия

СК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы.
RT на русском 09:22
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Армия и оружие

Истребитель ВСУ совершил аварийную посадку в Мелитополе

В субботу, 11 апреля, пресс-служба Командования Воздушных Сил ВСУ сообщила, что в Мелитополе совершил аварийную посадку истребитель ВСУ МиГ-29.
Новостной фронт 03:39
Общество

Воробьев объявил о введении пропускного режима в Подмосковье

Красногорск, 10 апреля 2020, 21:13 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о поэтапном введении в регионе пропускного режима.
REGNUM вчера в 14:13
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Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
2,4K
Общество

В Нью-Йорке появились братские могилы для умерших от коронавируса

Остров Харт в американском мегаполисе Нью-Йорке стал местом, где появились массовые захоронения погибших в результате пандемии коронавируса.
Росбалт вчера в 07:38
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Общество

Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения

Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
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Происшествия

На карантине в Петербурге находится почти восемь тысяч человек

Санкт-Петербург, 10 апреля 2020, 10:30 — REGNUM На карантине по коронавирусу в Санкт-Петербурге, по данным на утро 10 апреля, находится 7958 человек: 6312 человек — на самоизоляции дома, 57 человек — в обсерваторе на базе пансионата «Заря».
REGNUM вчера в 03:30
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Общество

Часть бизнеса освободят от уплаты аренды на три месяца

Правительство освободит ряд малых и средних предприятий от платы за аренду в апреле, мае и июне федерального имущества, составляющего государственную казну, в том числе земельных участков.
Российская газета 09:20
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Здоровье

Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»

Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
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Здоровье

В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса

В Минздраве Челябинской области сообщили ИА «Уральский меридиан», что в области зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса за сутки.
Уральский меридиан 01:40
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Общество

Москва приостанавливает работу большинства городских организаций

Газета.Ru вчера в 13:16
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Наука

Ученые назвали жертв скорой климатической катастрофы

Ученые рассказали о скорой климатической катастрофе и ее первых жертвах.
ToDay News Ufa 08:10
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Футбол

«Ювентус» хочет подписать Себальоса

Туринцы хотят подписать игрока перед стартом следующего сезона.
Soccer.ru 07:20
Происшествия

На сегодня в Оренбурге зарегистрировано 69 случаев коронавируса

69 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Оренбурге на сегодня.
Эхо Москвы в Оренбурге 04:45
Происшествия

Муфтий Ингушетии госпитализирован с подозрением на коронавирус

Газета.Ru 04:00
Армия и оружие

Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео

Lenta.ru вчера в 06:13
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