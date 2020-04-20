За последние три года численность населения выросла в 24 российских регионах. Самый большой прирост был в Ингушетии, Севастополе и Ленинградской области, минимальный — в Бурятии, Сахалинской области и Ненецком автономном округе.

с чего всё началось

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование. По данным на 1 января 2020 года, численность населения России — 146,748 млн человек.

Названы регионы с приростом и убылью населения

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