Общество

ИзвестияИзвестияНазваны регионы с приростом и убылью населения

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование. По данным на 1 января 2020 года, численность населения России — 146,748 млн человек.
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с чего всё началось

Демографический рейтинг регионов — 2020

За последние три года численность населения выросла в 24 российских регионах. Самый большой прирост был в Ингушетии, Севастополе и Ленинградской области, минимальный — в Бурятии, Сахалинской области и Ненецком автономном округе.
РИА Новостивчера в 17:00

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Названы самые быстро вымирающие регионы России

Московский Комсомолец04:07

Общее снижение численности населения зафиксировали в 59 регионах России

РБК02:42

Названы регионы с приростом и убылью населения

Известиявчера в 18:02

Названы регионы России с наибольшим приростом населения

Газета.Ru00:08

Названы регионы России с приростом населения

Телеканал 360°вчера в 23:14

10 регионов России с наибольшим приростом населения

Вести.Ru00:29

Названы российские регионы с приростом населения

РИА Новостивчера в 17:10
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,7K
Общество

В Самарской области выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом

Самара, 20 апреля 2020, 11:14 — REGNUM 16 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Самарской области.
REGNUM 04:14
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Общество

Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 4268 случаев заболевания COVID-19 в 76 регионах.
РИА Новости 04:32
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Здоровье

Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции

Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
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Космос

В направлении Земли летит новая комета

В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский вчера в 17:15
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Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
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Происшествия

В Екатеринбурге зараженный коронавирусом ранил полицейского ножом

В Екатеринбурге пациент с подтвержденным COVID-19 ранил полицейского, который вместе с медиками приехал его принудительно госпитализировать.
Екатеринбург Онлайн 04:28
Происшествия

В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек

Российская газета 00:26
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Шоу-бизнес

48-летняя Лера Кудрявцева показала свои архивные школьные фото

Архивные фото Леры Кудрявцевой (галерея — листать вправо) Милые фото молодой Леры вызвали восхищение поклонников, задавшихся вопросом, зачем же теледива вносила искусственные изменения в свою симпатичную внешность, ложась под нож пластического хирурга.
Вокруг ТВ 01:29
Общество

На Украине ждут всплеск заболеваемости COVID-19 после празднования Пасхи

На Украине ждут всплеск заболеваемости COVID-19 после празднования Пасхи Посещение храмов на праздник приведет к росту заболеваемости.
Экспресс газета 03:16
Игры

Crysis Remastered включит в себя основную игру и, возможно, Warhead

Несколько дней назад Crytek сообщила, что работает над ремастером Crysis.
Игромания.ру вчера в 14:52
Футбол

РПЛ назвала примерные сроки возобновления сезона

Руководство и клубы РПЛ рассматривают различные варианты доигровки сезона, в том числе и без зрителей.
Матч ТВ вчера в 09:08
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Гаджеты

LG показала на видео дизайн нового смартфона Velvet

Компания LG разместила на видеохостинге YouTube ролик с демонстрацией дизайна смартфона нового поколения Velvet.
iReactor вчера в 10:11
9
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл отказались общаться с таблоидами

Издание обратило внимание, что герцог и герцогиня Сассекские решили отказаться от сотрудничества с таблоидами всего через несколько часов после того, как СМИ раскритиковали принца Гарри.
Телеканал 360° 01:23
Происшествия

Школу-интернат в Магнитогорске закрыли на карантин из-за коронавируса

ТАСС 04:37
Происшествия

СК проводит проверку по преступлениям финнов в Карелии в годы ВОВ

Следователи СК РФ проводят проверку по факту преступлений финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
РИА Новости 01:40
23
Общество

Во Владимирской области выросло число зараженных коронавирусом

Увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией жителей региона на 34 человека за сутки зафиксировано в сообщении управления Роспотребнадзора по Владимирской области, 20 апреля сообщает пресс-служба управления на сайте ведомства.
ИА Красная Весна 03:16
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Общество

Пушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
Известия вчера в 23:26
2,6K
Общество

В Татарстане выявили 39 новых случаев коронавируса

На территории Татарстана подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом.
Коммерсантъ Казань 03:54
32
Общество

Оперштаб скорректировал данные по Москве и области

Согласно информации подмосковного оперштаба по ситуации с коронавирусом, в число всех заболевших входят люди люди в возрасте от 18 до 45 лет (256 человек), в возрасте от 46 до 64 лет (272 человека), от 65 до 94 лет (138 человек) и 43 ребенка.
Вести.Ru вчера в 09:37
208
Футбол

Санчо согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед», скорее всего, станет новым клубом английского вингера Джейдона Санчо, ныне выступающего в немецкой Бундеслиге за дортмундскую «Боруссию».
Евро-футбол.ру 01:34
Происшествия

Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома

РИА Новости вчера в 16:56
465
Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса

Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
658
Общество

Семь областей Украины отказались предоставлять информацию о коронавирусе

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что семь областей страны не предоставили информации об итогах проведенных тестов на коронавирус.
Lenta.ru 04:27
Армия и оружие

Военные РФ разогнали ракету «Нудоль» до гиперзвуковой скорости

Piter.tv 03:01
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Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
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Экономика

АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 19:03
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Шоу-бизнес

Пынзарь сняла наращенные волосы и показала результат

Wday.ru вчера в 23:42
Общество

Правительство расширило список сфер, наиболее пострадавших от COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, туда добавили деятельность зоопарков и музеев, соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 18 апреля в 08:18
280
Общество

Аксёнов призвал россиян не ездить в Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал россиян отказаться от поездок на полуостров в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 03:11
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