Общество

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В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование. По данным на 1 января 2020 года, численность населения России — 146,748 млн человек.
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с чего всё началось

Названы российские регионы с приростом населения

Население России в 2017-2019 годах снизилось на 0,04% за счет роста естественной убыли при устойчивом миграционном притоке, при этом в 26 регионах страны численность населения за эти два года выросла, а в 59 регионах сократилась за счет естественной и миграционной убыли, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
РИА Новостивчера в 17:10

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Названы регионы России с приростом населения

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Уральские регионы вошли в рейтинг лидеров по приросту населения

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ФАНвчера в 18:43

Ленинградская область вошла в ТОП-3 регионов РФ с самым большим приростом населения

Online47.ruвчера в 18:06

Названы регионы с приростом и убылью населения

Известиявчера в 18:02

Названы российские регионы с приростом населения

РИА Новостивчера в 17:10
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

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Армия и оружие

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Интерфакс вчера в 09:31
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Происшествия

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Двадцать четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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Общество

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Взгляд.ру вчера в 20:36
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Армия и оружие

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Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
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Экономика

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Учёный дал прогноз развитию эпидемии коронавируса в России

Учёный пояснил, что это значит, что пик эпидемии в России придётся на середину мая с выходом на плато к первой декаде июня.
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Транспорт

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Общество

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После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
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Экономика

Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

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Общество

Аномальные холода ожидаются в европейской части России

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Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма

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