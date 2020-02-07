Самая дорогая водка в России продается на Чукотке и в Якутии, а самую дешевую можно найти в Удмуртии, при этом сильнее всего за год водка подорожала в Севастополе, выяснила по просьбе РИА Новости IT-компания "Эвотор", проанализировав средние чеки алкомаркетов и динамику цен в несетевой рознице с января 2019 года по январь 2020 года.

с чего всё началось

Самая недорогая водка продавалась в Удмуртии (241 руб.), Мордовии (253 руб.), Вологодской области (259 руб.) и Пермском крае (264 руб.). Наиболее высокие цены на алкоголь были выявлены на Чукотке и Якутии — 461 и 458 руб. за 0,5 л водки соответственно.

Названы регионы с самой дешевой и дорогой водкой в России

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