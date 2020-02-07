Экономика

РБКРБКНазваны регионы с самой дешевой и дорогой водкой в России

Самая недорогая водка продавалась в Удмуртии (241 руб.), Мордовии (253 руб.), Вологодской области (259 руб.) и Пермском крае (264 руб.). Наиболее высокие цены на алкоголь были выявлены на Чукотке и Якутии — 461 и 458 руб. за 0,5 л водки соответственно.
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с чего всё началось

Исследование выяснило, где в России самая дорогая водка

Самая дорогая водка в России продается на Чукотке и в Якутии, а самую дешевую можно найти в Удмуртии, при этом сильнее всего за год водка подорожала в Севастополе, выяснила по просьбе РИА Новости IT-компания "Эвотор", проанализировав средние чеки алкомаркетов и динамику цен в несетевой рознице с января 2019 года по январь 2020 года.
РИА Новостивчера в 21:55

Подробнее о событии

Самую дешёвую в России водку можно купить в Удмуртии

REGNUM05:14

Названы регионы с самой дорогой и дешевой водкой

Известиявчера в 20:26

Назван регион с самой дешевой водкой в России

Телеканал 360°00:20

Аналитики сравнили стоимость водки в регионах России

URA.Ruвчера в 22:38

Самая дешёвая водка продаётся в Удмуртии

News.ruвчера в 20:59

Названы российские регионы с самой дорогой и самой дешевой водкой

Lenta.ruвчера в 20:41

Названы регионы с самой дешевой и дорогой водкой в России

РБК00:53
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Происшествия

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РИА Новости вчера в 09:55
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Источник сообщил о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб в результате жесткой посадки вертолета в Татарстане, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
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Экономика

Акции Tesla упали на 17% после недельного роста на новостях из КНР

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Общество

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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опровергла сообщения о том, что она якобы предприняла попытку покончить жизнь самоубийством.
Газета.Ru вчера в 10:06
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Президент США Дональд Трамп не только заморозил выплату Украине 391 миллиона долларов военной помощи, но и задержал выполнение как минимум шести контрактов на поставку Киеву американского оружия и техники.
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Хоккей

Путин и Лукашенко решили сыграть в хоккей в Сочи

Президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко решили прервать переговоры ради того, чтобы сыграть в хоккей.
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Политика

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Финансы

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Шоу-бизнес

Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой

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Американский актер Кирк Дуглас скончался

Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
МР7.ру 05 февраля в 23:47
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Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
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Экономика

Минпромторг заявил о способности России утроить выпуск медмасок

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российские производители способны нарастить производство защитных масок почти втрое — до 900 млн штук в год.
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Наука

Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

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Ида Галич поделилась фото новорожденного сына

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В Сирии во время ударов Израиля едва не был сбит пассажирский лайнер

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Кино

«Хищные птицы» вышли в российский прокат

С 6 февраля в российском прокате появился фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», сообщает IReactor.
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Армия и оружие

Создано днище российской «Федерации»

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Телеканал «1+1» отказался снимать драму на украинском языке

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Футбол

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Общество

Москва запустит пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом

Президент России Владимир Путин 24 января 2020-го дал поручение правительству и Госдуме обеспечить с 1 июля текущего года реализацию механизма применения экспериментальных правовых режимов.
РБК вчера в 22:00
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