Экономика

РБКРБКНазваны регионы с самой дешевой и дорогой водкой в России

Самая недорогая водка продавалась в Удмуртии (241 руб.), Мордовии (253 руб.), Вологодской области (259 руб.) и Пермском крае (264 руб.). Наиболее высокие цены на алкоголь были выявлены на Чукотке и Якутии — 461 и 458 руб. за 0,5 л водки соответственно.
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с чего всё началось

Исследование выяснило, где в России самая дорогая водка

Самая дорогая водка в России продается на Чукотке и в Якутии, а самую дешевую можно найти в Удмуртии, при этом сильнее всего за год водка подорожала в Севастополе, выяснила по просьбе РИА Новости IT-компания "Эвотор", проанализировав средние чеки алкомаркетов и динамику цен в несетевой рознице с января 2019 года по январь 2020 года.
РИА Новостивчера в 21:55

Подробнее о событии

Самую дешёвую в России водку можно купить в Удмуртии

REGNUM05:14

Названы российские регионы с самой дорогой и самой дешевой водкой

Lenta.ruвчера в 20:41

Аналитики сравнили стоимость водки в регионах России

URA.Ruвчера в 22:38

Эксперты рассказали, где в России самая дешевая водка

Комсомольская правдавчера в 21:29

Самая дешёвая водка продаётся в Удмуртии

News.ruвчера в 20:59

Названы регионы с самой дешевой и дорогой водкой в России

РБК00:53

Названы регионы с самой дорогой и дешевой водкой

Известиявчера в 20:26
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Политика

В Кремле прокомментировали оправдание Трампа по делу об импичменте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил решение сената по делу об импичменте американского лидера Дональда Трампа.
Известия вчера в 04:52
Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru вчера в 01:22
Общество

Джессика Мейер делает селфи в космосе

Одна из фотографий сделана в традиционном селфи-стиле.
Машины и Механизмы 05 февраля в 14:57
Происшествия

Подозреваемого в поджоге Никулинского суда задержали в Москве

Полиция задержала подозреваемого в поджоге кабинета Никулинского суда в Москве, сообщили источники «Известиям» 6 февраля.
Известия вчера в 08:30
Политика

Зеленский дал два дня на принятие закона о продаже земли

Украинский президент Владимир Зеленский поручил депутатам от партии "Слуга народа", чтобы закон о продаже земли был принят в течение двух дней.
Газета.Ru вчера в 05:36
Происшествия

В Магнитогорске матери пришлось нести в самолет сына-инвалида на руках

В Челябинской области транспортная прокуратура возбудила административные дела в отношении АО «Международный аэропорт города Магнитогорска» и его сотрудника после того, как в декабре 2019 года пассажирке не предоставили помощь для посадки в самолет ее сына-инвалида и женщине пришлось нести его на руках.
Аргументы и Факты вчера в 03:19
Экономика

В Госдуму внесли законопроект о налоговых льготах в Арктике

Кабмин внёс в Госдуму законопроект о налоговом стимулировании компаний в Арктической зоне.
Парламентская газета вчера в 03:04
Общество

Украинский боксер Усик ответил стихами на сравнения с обезьяной

Украинский боксер Александр Усик в Instagram ответил стихами на оскорбления в свой адрес.
Lenta.ru вчера в 02:54
Армия и оружие

В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе

В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 07:02
Происшествия

В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына

Российская газета 05 февраля в 10:35
Энергетика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
РБК 05 февраля в 16:00
Армия и оружие

Пентагон подтвердил размещение новых ядерных боеголовок против РФ

Минобороны подтвердило информацию. Пентагон подтвердил размещение новых ядерных боеголовок для противодействия России.
Piter.tv 05 февраля в 02:51
Армия и оружие

Появились кадры отражения сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску

Агентство SANA опубликовало на своей странице в YouTube кадры с отражением сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску.
REGNUM вчера в 01:49
Общество

Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки

"Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.
Газета.Ru 05 февраля в 12:25
Общество

Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов

Глава правительства Михаил Мишустин раскритиковал предложенный Минюстом проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
РБК вчера в 04:17
Армия и оружие

Новый российский танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

Новый российский танк Т-90М "Прорыв" успешно прошел государственные испытания.
Москва 24 04 февраля в 20:27
Происшествия

При жёсткой посадке самолёта в Стамбуле пострадали 120 человек

Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле были госпитализированы 120 человек.
RT на русском 05 февраля в 13:24
Общество

В сети выставили на продажу персональные данные клиентов МФО

Отмечается, что база содержит в себе Ф.И.О. клиентов, их даты рождения, номера телефонов, паспортные данные, а также адреса электронной почты.
Мир новостей вчера в 05:13
Общество

Роскачество обнаружило в презервативах цинк

Роскачество проверило продающиеся в рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимого уровня цинка и изопропилового спирта, что не соответствует требованиям безопасности продукции, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 02:22
Общество

Названы регионы РФ, лидирующие по потреблению водки

Как сообщают "Известия" со ссылкой на Центр исследования федерального и регионального рынков алкоголя, больше всех водку потребляют жители Сахалинской и Магаданской областей.
Московский Комсомолец 05 февраля в 17:54
Происшествия

В Министерстве образования Хакасии идут обыски

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе обыска изъята интересующая следствие финансовая документация.
ГТРК Хакасия 05 февраля в 23:36
Происшествия

Шестилетний мальчик сбежал из столичного детского сада

Выяснилось, что мальчик заскучал по родителям и, дождавшись тихого часа, решил незаметно уйти домой.
Первый канал 05 февраля в 23:17
Политика

США готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты Америки намерены ввести новые санкции против российского газопровода "Северного потока-2", пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники в американских дипломатических кругах.
Sputnik Таджикистан 04 февраля в 10:35
Хоккей

Бучневич стал третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Торонто»

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич стал третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто Мэйпл Лифс".
Газета.Ru 05 февраля в 23:05
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ 05 февраля в 18:49
Армия и оружие

Вице-адмирал ВМС США заявил об опасности русских подлодок в Атлантике

Корабли американских военно-морских сил больше не могут чувствовать себя в безопасности в Атлантическом океане из-за возросшей активности подводных лодок российского флота, заявил командующий 2-м флотом вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис 5 февраля в Центре стратегических и международных исследований, сообщает портал Military.com.
Красная весна 05 февраля в 09:26
Политика

Помпео признал, что Украина потеряла Крым навсегда

Крым навсегда потерян для Украины. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе официального визита в Киев.
Пятый канал 04 февраля в 22:07
Футбол

Головин помог Монако обыграть Анже

Монако в рамках матча 23-го тура французской Лиги 1 минимально обыграл Анже 1:0. Единственный мяч во встрече провел форвард монегасков Стефан Йоветич.
Bethub.org 04 февраля в 16:15
Культура

Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Телеканал Санкт-Петербург 05 февраля в 00:36
Общество

В Москве умер сын экс-президента Киргизии Аскара Акаева

В Москве скончался 43-летний Айдар Акаев — сын первого президента Киргизии Аскара Акаева. У мужчины внезапно остановилось сердце.
Евразия Daily вчера в 02:24
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