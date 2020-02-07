Экономика

РБКРБКНазваны регионы с самой дешевой и дорогой водкой в России

Самая недорогая водка продавалась в Удмуртии (241 руб.), Мордовии (253 руб.), Вологодской области (259 руб.) и Пермском крае (264 руб.). Наиболее высокие цены на алкоголь были выявлены на Чукотке и Якутии — 461 и 458 руб. за 0,5 л водки соответственно.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось

Исследование выяснило, где в России самая дорогая водка

Самая дорогая водка в России продается на Чукотке и в Якутии, а самую дешевую можно найти в Удмуртии, при этом сильнее всего за год водка подорожала в Севастополе, выяснила по просьбе РИА Новости IT-компания "Эвотор", проанализировав средние чеки алкомаркетов и динамику цен в несетевой рознице с января 2019 года по январь 2020 года.
РИА Новостивчера в 21:55

Подробнее о событии

Эксперты рассказали, где в России самая дешевая водка

Комсомольская правдавчера в 21:29

Аналитики сравнили стоимость водки в регионах России

URA.Ruвчера в 22:38

Эксперты назвали регионы РФ с самой высокой и самой низкой ценой на водку

REGNUMвчера в 21:46

Названы регионы с самой дешевой и дорогой водкой в России

РБК00:53

Самая дешёвая водка продаётся в Удмуртии

News.ruвчера в 20:59

Названы российские регионы с самой дорогой и самой дешевой водкой

Lenta.ruвчера в 20:41

Названы регионы с самой дорогой и дешевой водкой

Известиявчера в 20:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:31, Ашберн
Экономика

Потанин возглавил список богатейших россиян

Первое место в списке российских миллиардеров по версии журнала Forbes занял владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин.
BFM.ru вчера в 09:23
Армия и оружие

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
Экономика

На 6,4% вырос средний размер автокредита в РФ в 2019 году

В России за 2019 года средний размер автокредита составил 787,2 тыс. руб. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), он вырос 6,4% (в 2018 году — 739,8 тыс. руб.).
REGNUM 04:13
Спорт

В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии гимнастки сборной Солдатовой

Александра Солдатова, входящая в состав сборной России по художественной гимнастике, в настоящее время находится в НИИ Склифосовского, ее состояние оценивается как средней тяжести.
РБК 03:47
Общество

Госзакупки за рубежом захотели жестко ограничить

Власти России захотели жестко ограничить правила госзакупок за рубежом.
Lenta.ru 01:00
Шоу-бизнес

Пелагея призналась, что не живет с хоккеистом Телегиным уже 8 месяцев

В декабре прошлого года Пелагея объявила о разводе с хоккеистом Телегиным.
Московский Комсомолец 02:36
Общество

Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Вести.Ru 02:53
Политика

Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество

В Кремле объявили место проведения переговоров президентов России и Беларуси. "РГ" уже сообщала, что встреча состоится 7 февраля в России.
Российская газета вчера в 09:09
Общество

ФАС сообщила о росте оптовых цен на медицинские маски

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала существенный рост оптовых цен на медицинские маски в оптовом сегменте.
Известия 03:12
Общество

Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус

Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
РИА Новости 03:30
Происшествия

Российский траулер затонул у берегов Эстонии

Российский траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, все члены экипажа были спасены. Об этом 7 февраля сообщил портал ERR.
Известия 03:20
Происшествия

Задержан начальник управления ФСИН по Северной Осетии

Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан.
Известия 04:29
Технологии

Samsung объяснил блокировку «умных» телевизоров россиян

Некоторые функции «умных» телевизоров Samsung стали недоступны для граждан России, поскольку не были получены сертификаты соответствия техническому регламенту ЕАЭС.
Известия 03:46
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Общество

Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Российская газета вчера в 04:53
Политика

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

RT на русском 02:04
Авто

Дилерские центры могут исчезнуть из России

По данным аналитиков «АвтоСТАТ», на середину января 2020 года в России насчитывается 3370 официальных дилерских центров, то есть на 80 меньше, чем годом ранее.
Автоновости дня 05 февраля в 23:47
Происшествия

Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств

В июле 2019 года в Подмосковье двух сотрудников больницы обвинили в похищении лекарств, предназначенных для онкобольных, для реализации на черном рынке.
Известия вчера в 12:04
Политика

«Ъ»: в России упростят процедуру получения гражданства для иностранцев

Процедуру получения российского гражданства иностранцами значительно упростят, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
Газета.Ru вчера в 20:26
Экономика

В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
РИА Новости 03:23
Футбол

ФИФА опровергла отстранение России от ЧМ-2022

Ранее арабский телеканал beIN Sports сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство приняло решение отстранить сборную России по футболу от участия в чемпионате мира 2022 года.
Нева Спорт 05 февраля в 05:47
Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor 05 февраля в 20:18
Политика

Путин освободил от должностей четырех генералов

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов.
РБК вчера в 11:45
Транспорт

В России могут изменить правила использования шипованных шин

Госкомпания «Автодор» предложила ввести штраф за нарушение правил применения шипованной резины, а также наделить руководство регионов правом самостоятельно определять период ее эксплуатации.
Дождь 05 февраля в 11:20
Армия и оружие

Президент Турции поставил Москве и Дамаску военный ультиматум по Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил Москве и Дамаску о военном ультиматуме по Сирии.
Avia.pro 05 февраля в 19:01
Общество

Капитализации «Яндекса» предрекли рост на $1,4 млрд из-за закона о ПО

По оценкам экспертов, вклад поискового бизнеса в справедливую стоимость акций компании приведет к тому, что ее капитализация увеличится на $1,44 млрд (на сегодняшний день капитализация «Яндекса» на NASDAQ составляет $15,8 млрд).
РБК 04:20
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR

Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.
ToDay News Ufa вчера в 04:54
Футбол

Месси хочет уйти из «Барселоны»

Gazeta.SPb вчера в 16:35
Культура

На 104-м году жизни скончался актер Кирк Дуглас

Исполнитель главной мужской роли в картине «Основной инстинкт» написал: «Для всего мира он был легендой, актером из «золотой эры» кино, который дожил до золотых лет, гуманистом, чья приверженность справедливости и принципам, в которые он верил, устанавливают стандарт для всех нас».
Чистовик 05 февраля в 23:18
Экономика

Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область

О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.
SM News 02:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное