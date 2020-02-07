Экономика

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Эксперты проанализировали средние чеки и динамику цен в период с января 2019 по январь 2020 года. Выяснилось, что самая дорогая водка продается на Чукотке, где за бутылку придется заплатить 461 рубль (рост цены на 4,4%), и в Якутии — 458 рублей (+6,2%).
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с чего всё началось

Исследование сравнило цены на водку в разных регионах России

Самая дорогая водка в России продается на Чукотке и в Якутии, а самую дешевую можно найти в Удмуртии, при этом сильнее всего за год водка подорожала в Севастополе, выяснила по просьбе РИА Новости IT-компания "Эвотор", проанализировав средние чеки алкомаркетов и динамику цен в несетевой рознице с января 2019 года по январь 2020 года.
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