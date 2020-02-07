Экономика
ИзвестияНазваны регионы с самой дорогой и дешевой водкой
Эксперты проанализировали средние чеки и динамику цен в период с января 2019 по январь 2020 года. Выяснилось, что самая дорогая водка продается на Чукотке, где за бутылку придется заплатить 461 рубль (рост цены на 4,4%), и в Якутии — 458 рублей (+6,2%).
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с чего всё началось
Так произошло в Ненецком автономном округе — на 13,9%, до 345 рублей, в Забайкальском крае — на 12,9%, до 288 рублей, в Оренбургской области — на 4,2%, до 279 рублей, в республике Алтай — на 3,9%, до 286 рублей, в Еврейской автономной области — на 3,8%, до 378 рублей, в Калининградской области — на 3,1%, до 284 рублей.РИА Новостивчера в 21:55
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