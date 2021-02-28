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РИА Новости
РИА Новости

Названы регионы с самой низкой долей просроченных кредитов

Для оценки доли просроченной задолженности населения перед банками эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг, в котором наглядно показано, в каких регионах у банков самые дисциплинированные заемщики.В источнике
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Названы регионы с самой низкой долей просроченных кредитов

Наиболее низкая доля просроченной задолженности населения банкам по итогам прошлого года зафиксирована в Ненецком округе, Севастополе и ЯНАО, самые высокие показатели просроченной задолженности среди российских регионов – у Ингушетии и других республик Северного Кавказа, свидетельствует исследование РИА Новости*.
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