Для оценки доли просроченной задолженности населения перед банками эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг, в котором наглядно показано, в каких регионах у банков самые дисциплинированные заемщики.

С чего всё началось Названы регионы с самой низкой долей просроченных кредитов Наиболее низкая доля просроченной задолженности населения банкам по итогам прошлого года зафиксирована в Ненецком округе, Севастополе и ЯНАО, самые высокие показатели просроченной задолженности среди российских регионов – у Ингушетии и других республик Северного Кавказа, свидетельствует исследование РИА Новости*. РИА Новости 16:12