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РИА Новости
РИА Новости

Названы регионы с самой высокой долей расходов на услуги ЖКХ

В перечисленных регионах доля затрат средней семьи на услуги ЖКХ не превышает 7,5% совокупных потребительских расходов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы с самой высокой долей расходов на услуги ЖКХ

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги около 4,8 тысячи рублей в месяц, при этом самая высокая доля затрат на эту статью в потребительских расходах зафиксирована в Республике Коми, самая низкая – в Республике Ингушетия, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости17:08
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News.ru

Названы субъекты РФ с самыми большими расходами на услуги ЖКХ

News.ru20:08
РЕН ТВ

Коми возглавила список регионов с самой высокой долей расходов на ЖКХ

РЕН ТВ19:28
Газета.Ru

Названы регионы с самыми большими расходами на услуги ЖКХ

Газета.Ru17:55
URA.Ru

Названы регионы с самой высокой долей расходов жителей на ЖКХ

URA.Ru18:51
Lenta.ru

Названы регионы с самыми большими затратами на услуги ЖКХ

Lenta.ru18:15
Известия

Названы регионы с самыми высокими и низкими счетами за услуги ЖКХ

Известия19:21
РИА Новости

Названы регионы с самой высокой долей расходов на услуги ЖКХ

РИА Новости17:08

Кобзев набирает 60,4% на выборах главы Иркутской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев набирает 60,4% голосов на выборах главы региона по итогам обработки 92,8% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных на информационном табло ЦИК, демонстрируемом в эфире канала "Россия-24".
ТАСС18:51
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Россия и Индия создадут ракету для уничтожения самолетов AWACS

Крылатая ракета "Брамос" для уничтожения воздушных целей типа самолеты AWACS будет создана в 2024 году, сообщил РИА Новости в понедельник содиректор российско-индийского совместного предприятия "БРАМОС" Александр Максичев.
РИА Новости20:04

Опубликованы цена и внешний вид нового недорогого флагманского смартфона Samsung

Последние несколько лет Samsung придерживалась вполне устоявшегося графика анонс новых флагманов: в начале года публику ждала обновленная линейка Galaxy S, а летом (зачастую в августе) проходила презентация линейки Galaxy Note.
Ferraвчера в 05:03
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