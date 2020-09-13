Как свидетельствует исследование, в половине регионов доля затрат на ЖКУ в структуре потребительских расходов выросла. В целом по стране доля затрат на услуги ЖКХ по сравнению с 2018 годом осталась на таком же уровне и составила 9,6%. Сокращение доли отмечается в 36 регионах.

С чего всё началось Названы регионы с самой высокой долей расходов на услуги ЖКХ Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги около 4,8 тысячи рублей в месяц, при этом самая высокая доля затрат на эту статью в потребительских расходах зафиксирована в Республике Коми, самая низкая – в Республике Ингушетия, свидетельствует исследование РИА Новости*. РИА Новости 17:08