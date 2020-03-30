Общество
Вечерняя МоскваНазваны регионы с самой высокой зарплатой в малых и средних городах
Рейтинг составлен на основе отношения средней зарплаты в средних и малых населенных пунктах регионов к местной стоимости определенного набора товаров и услуг.
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Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают жители северных и дальневосточных регионов — Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, Тюменской, Магаданской и Сахалинской областей.РИА Новостивчера в 17:10
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Ленобласть попала в ТОП-20 регионов по зарплатам в малых и средних населенных пунктах
Online47.ruвчера в 20:40
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