Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваНазваны регионы с самой высокой зарплатой в малых и средних городах

Рейтинг составлен на основе отношения средней зарплаты в средних и малых населенных пунктах регионов к местной стоимости определенного набора товаров и услуг.
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Рейтинг регионов по зарплатам в малых и средних населенных пунктах

Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают жители северных и дальневосточных регионов — Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, Тюменской, Магаданской и Сахалинской областей.
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АСН24вчера в 20:23
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Общество

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Lenta.ru вчера в 10:52
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Персонаж Майка Тайсона в игре Fight Night Champion победил Джорджа Формана в полуфинальном поединке виртуального турнира eWBSS Heavyweight Legends нокаутом в четвертом раунде.
Allboxing.ru вчера в 01:50
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Власти могут отложить масштабную реформу техосмотра

На неопределенный срок может сдвинуться рассмотрение и принятие масштабной реформы технического обслуживания (ТО), которую разрабатывали Минэкономики, Минтранс, представители бизнеса и МВД.
Телеканал 360° вчера в 22:33
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РБК вчера в 16:02
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В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что "США не будут платить за обеспечение их безопасности", а взять расходы на себя обязаны сами супруги.
ТАСС вчера в 19:36
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В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
МонаВиста вчера в 07:17
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Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции

Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
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Финансы

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ВЭБ.РФ получил в 2019 году субсидию в размере 242,1 млрд руб. Их направили на компенсацию убытков госкорпорации от проектов, начатых до начала 2018 года, говорится в отчетности.
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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
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Москва и область отправлены на самоизоляцию Московский регион с понедельника, 30 марта, начал переход на жесткий карантин по коронавирусной инфекции вместо предполагавшегося ранее рекомендательного.
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Экономика

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Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Известия вчера в 18:45
Игры

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Hangar 13 — создатель Mafia III — начала поиск исполнительного продюсера, который возглавит разработку нового тайтла студии.
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Происшествия

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По данным управления Роспотребнадзора по Иркутской области, по состоянию на 30 марта в регионе выявлено два случая заболевания коронавирусом.
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Экс-игрок «Локомотива» заявил о необходимости аннулировать результаты РПЛ

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Ростех создает портативный экспресс-тест на коронавирус

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости вчера в 20:05
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В Москву стягивают бронетехнику и военных

Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
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Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости вчера в 02:48
Как работают Яндекс.Новости?
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