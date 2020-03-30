Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают жители северных и дальневосточных регионов — Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, Тюменской, Магаданской и Сахалинской областей.

с чего всё началось

Рейтинг составлен на основе отношения средней зарплаты в средних и малых населенных пунктах регионов к местной стоимости определенного набора товаров и услуг.

Названы регионы с самой высокой зарплатой в малых и средних городах

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