Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) отмечают рост в этом году числа инфицированных клещевым энцефалитом на 15-20% на территории пяти регионов страны.

с чего всё началось

Ученые предупреждают, что сезон активности клещей на территории России продолжается. На сегодняшний день, больше всего обращений из-за заражения клещевым энцефалитом зафиксировано в Тюменской, Кемеровской, Свердловской областях, Республиках Башкортостан и Алтай.

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