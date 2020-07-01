Общество

Мир новостейМир новостейНазваны регионы с самым большим числом случаев клещевого энцефалита

Ученые предупреждают, что сезон активности клещей на территории России продолжается. На сегодняшний день, больше всего обращений из-за заражения клещевым энцефалитом зафиксировано в Тюменской, Кемеровской, Свердловской областях, Республиках Башкортостан и Алтай.
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с чего всё началось

Ученые назвали самые неблагополучные регионы по клещевому энцефалиту

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) отмечают рост в этом году числа инфицированных клещевым энцефалитом на 15-20% на территории пяти регионов страны.
РИА Новостивчера в 21:44

Подробнее о событии

Ученые назвали самые неблагоприятные регионы по клещевому энцефалиту

РБК04:24

Названы самые неблагополучные регионы по клещевому энцефалиту

Российская газета04:24

Ученые назвали самые неблагополучные регионы по клещевому энцефалиту

РИА Новостивчера в 21:44

В РФ назвали регионы с максимальной опасностью по клещевому энцефалиту

REGNUM01:32

Два Алтая вошли в список неблагополучных регионов по клещевому энцефалиту

Алтапрессвчера в 22:26

Перечислены самые неблагополучные регионы России по клещевому энцефалиту

Газета.Ruвчера в 22:01

Учёные назвали регионы, где проще всего подхватить клещевой энцефалит

Фонтанка.Ру02:43
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Политика

ЦИК опубликовал первые данные по голосованию о поправках к Конституции

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ, предложенных президентом страны Владимиром Путиным в январе, стартовало 25 июня на всей территории России.
Известия 07:58
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Политика

Москва предлагала Минску вынести полномочия на наднациональный уровень

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что российская сторона в рамках интеграции предлагала республике передать большую часть управленческих полномочий на наднациональный уровень в Союзном государстве.
RT на русском 07:20
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Политика

Nord Stream 2 посчитала ущерб от новых санкций США

Дополнительные со стороны США санкции против газопровода «Северный поток-2» заблокирует около €700 млн инвестиций в завершение строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта компании Nord Stream 2 AG.
Rambler News Service 07:12
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Происшествия

В Подмосковье произошел пожар в ангаре с покрышками

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, площадь пожара 2,1 тыс. кв. м. По данным источника ТАСС в экстренных службах, ангар уже частично обрушился.
Коммерсантъ 08:17
Политика

Президент Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
Вечерний Мурманск 07:58
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Происшествия

В Петербурге задержали водителя, устроившего стрельбу на дороге

Санкт-Петербург, 1 июля 2020, 09:48 — REGNUM В Санкт-Петербурге полицейские задержали водителя внедорожника, открывшего стрельбу из пистолета во время дорожного конфликта на Выборгском шоссе.
REGNUM 02:48
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Общество

С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ

Распоряжением правительства России с 1 июля в стране предусмотрена индексация тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, кроме этого, вырастут цены на электричество.
Известия 07:57
4,7K
Политика

В Кремле ответили Кадырову на идею о пожизненном президентстве Путина

CT news 07:02
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Футбол

Лионель Месси забил 700-й гол в карьере

Leo #Messi scores 700th pro goal - FC Barcelona (@FCBarcelona) July 1, 2020 Как отмечает портал sportbox.ru, из действующих футболистов только Криштиану Роналду забил свыше 700 голов, 35-летний португалец занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров всех времен (728 голов), Месси идёт на 7-й строчке.
Накануне.Ru 01:25
Общество

Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР

Ранее, 16 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что межкорейский офис связи полностью разрушен.
Известия вчера в 19:22
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 29 июня в 07:35
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Политика

МИД РФ: сообщений о нарушениях на голосовании за рубежом не поступало

Голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации за рубежом проходит спокойно, без нарушений, сообщил замглавы МИД России Евгений Иванов.
Политическая Экспертиза 08:24
Политика

Путин назвал санкции США против Сирии незаконными

Введены и новые санкции, цель которых - "стремление к экономическому удушению" Сирии, продолжил Путин.
Российская газета 08:30
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Армия и оружие

Москва указала на невозможность реэкспорта С-400 без ее согласия

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ сообщила, что передача зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-400 Анкарой Вашингтону невозможна без согласия российских властей.
Газета.Ru вчера в 16:32
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Энергетика

В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия 28 июня в 23:30
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Политика

Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости вчера в 10:29
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Транспорт

Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей

Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей.
RT на русском 07:11
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Общество

Беглов заявил о проверке конфликта полиции с журналистом на участке

Губернатор Петербурга дал оценку ситуации с нападением на фотографа и журналиста Давида Френкеля.
Piter.tv 06:37
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Культура

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
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Шоу-бизнес

Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович была замечена на прогулке с Павлом Прилучным, который недавно развелся со своей женой Агатой Муцениеце.
CT news 06:08
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Футбол

Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса

В российской Премьер-лиге (РПЛ) объявили об отмене матча 25-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Уралом" на фоне пандемии коронавируса.
Российская газета 05:17
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Авто

Volkswagen официально представил обновленный Tiguan

Компания Volkswagen представила обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan.
Автоновости дня 04:04
3
Авто

Genesis запустил сервис подписки на автомобили в России

Премиальный бренд Hyundai – Genesis – запустил в России сервис подписки на свои автомобили.
Автоновости дня вчера в 11:35
3
Политика

Более миллиона крымчан проголосовали по поправкам к Конституции РФ

В Крыму бюллетени заполнили уже более миллиона жителей.
НТВ 03:46
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Футбол

«Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон

Лондонский "Челси" представил новую домашнюю форму на следующий сезон. Фотографии опубликованы на официальном сайте команды.
Газета.Ru 03:52
Происшествия

Адвокат Ефремова ответил на появление в деле еще одного потерпевшего

РБК 04:22
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Экономика

Что точно изменится для миллионов пенсионеров с 1 июля

Рассчитывать на надбавку смогут порядка 40 тыс. российских граждан. Также для россиян пенсионного возраста вводится новая льгота.
ToDay News Ufa 07:25
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Политика

Трамп объяснил суть данных о «сговоре» России с талибами

Ранее сторонники Демократической партии заявили, что ситуация с данными о якобы сговоре России с талибами свидетельствует о том, что Трамп преклоняется перед своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Lenta.ru 08:00
2
Кино

Кристофер Нолан запретил стулья на съемочной площадке

Известная американская актриса Энн Хэтэуэй в ходе виртуальной встречи артистов, которую организовал американский еженедельник Variety, рассказала о жестком запрете Кристофера Нолана сидеть на съемочной площадке.
Актуальные Новости 02:52
Футбол

«Уиган» стал первым клубом в Англии, где ввели внешнее управление из-за пандемии коронавируса

Английский клуб «Уиган Атлетик» попал под внешнее управление из-за финансовых проблем, связанных с пандемией коронавируса.
Sport24.ru 08:14
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