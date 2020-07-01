Общество
Мир новостейНазваны регионы с самым большим числом случаев клещевого энцефалита
Ученые предупреждают, что сезон активности клещей на территории России продолжается. На сегодняшний день, больше всего обращений из-за заражения клещевым энцефалитом зафиксировано в Тюменской, Кемеровской, Свердловской областях, Республиках Башкортостан и Алтай.
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с чего всё началось
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) отмечают рост в этом году числа инфицированных клещевым энцефалитом на 15-20% на территории пяти регионов страны.РИА Новостивчера в 21:44
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Политика
ЦИК опубликовал первые данные по голосованию о поправках к Конституции
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ, предложенных президентом страны Владимиром Путиным в январе, стартовало 25 июня на всей территории России.
Известия 07:58
Политика
Москва предлагала Минску вынести полномочия на наднациональный уровень
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что российская сторона в рамках интеграции предлагала республике передать большую часть управленческих полномочий на наднациональный уровень в Союзном государстве.
RT на русском 07:20
Политика
Nord Stream 2 посчитала ущерб от новых санкций США
Дополнительные со стороны США санкции против газопровода «Северный поток-2» заблокирует около €700 млн инвестиций в завершение строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта компании Nord Stream 2 AG.
Rambler News Service 07:12
Происшествия
В Подмосковье произошел пожар в ангаре с покрышками
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, площадь пожара 2,1 тыс. кв. м. По данным источника ТАСС в экстренных службах, ангар уже частично обрушился.
Коммерсантъ 08:17
Политика
Президент Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
Вечерний Мурманск 07:58
Происшествия
В Петербурге задержали водителя, устроившего стрельбу на дороге
Санкт-Петербург, 1 июля 2020, 09:48 — REGNUM В Санкт-Петербурге полицейские задержали водителя внедорожника, открывшего стрельбу из пистолета во время дорожного конфликта на Выборгском шоссе.
REGNUM 02:48
Общество
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
Распоряжением правительства России с 1 июля в стране предусмотрена индексация тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, кроме этого, вырастут цены на электричество.
Известия 07:57
Футбол
Лионель Месси забил 700-й гол в карьере
Leo #Messi scores 700th pro goal - FC Barcelona (@FCBarcelona) July 1, 2020 Как отмечает портал sportbox.ru, из действующих футболистов только Криштиану Роналду забил свыше 700 голов, 35-летний португалец занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров всех времен (728 голов), Месси идёт на 7-й строчке.
Накануне.Ru 01:25
Общество
Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР
Ранее, 16 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что межкорейский офис связи полностью разрушен.
Известия вчера в 19:22
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 29 июня в 07:35
Политика
МИД РФ: сообщений о нарушениях на голосовании за рубежом не поступало
Голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации за рубежом проходит спокойно, без нарушений, сообщил замглавы МИД России Евгений Иванов.
Политическая Экспертиза 08:24
Политика
Путин назвал санкции США против Сирии незаконными
Введены и новые санкции, цель которых - "стремление к экономическому удушению" Сирии, продолжил Путин.
Российская газета 08:30
Армия и оружие
Москва указала на невозможность реэкспорта С-400 без ее согласия
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ сообщила, что передача зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-400 Анкарой Вашингтону невозможна без согласия российских властей.
Газета.Ru вчера в 16:32
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия 28 июня в 23:30
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости вчера в 10:29
Транспорт
Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей
Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей.
RT на русском 07:11
Общество
Беглов заявил о проверке конфликта полиции с журналистом на участке
Губернатор Петербурга дал оценку ситуации с нападением на фотографа и журналиста Давида Френкеля.
Piter.tv 06:37
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным
Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович была замечена на прогулке с Павлом Прилучным, который недавно развелся со своей женой Агатой Муцениеце.
CT news 06:08
Футбол
Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса
В российской Премьер-лиге (РПЛ) объявили об отмене матча 25-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Уралом" на фоне пандемии коронавируса.
Российская газета 05:17
Авто
Volkswagen официально представил обновленный Tiguan
Компания Volkswagen представила обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan.
Автоновости дня 04:04
Авто
Genesis запустил сервис подписки на автомобили в России
Премиальный бренд Hyundai – Genesis – запустил в России сервис подписки на свои автомобили.
Автоновости дня вчера в 11:35
Политика
Более миллиона крымчан проголосовали по поправкам к Конституции РФ
В Крыму бюллетени заполнили уже более миллиона жителей.
НТВ 03:46
Футбол
«Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон
Лондонский "Челси" представил новую домашнюю форму на следующий сезон. Фотографии опубликованы на официальном сайте команды.
Газета.Ru 03:52
Экономика
Что точно изменится для миллионов пенсионеров с 1 июля
Рассчитывать на надбавку смогут порядка 40 тыс. российских граждан. Также для россиян пенсионного возраста вводится новая льгота.
ToDay News Ufa 07:25
Политика
Трамп объяснил суть данных о «сговоре» России с талибами
Ранее сторонники Демократической партии заявили, что ситуация с данными о якобы сговоре России с талибами свидетельствует о том, что Трамп преклоняется перед своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Lenta.ru 08:00
Кино
Кристофер Нолан запретил стулья на съемочной площадке
Известная американская актриса Энн Хэтэуэй в ходе виртуальной встречи артистов, которую организовал американский еженедельник Variety, рассказала о жестком запрете Кристофера Нолана сидеть на съемочной площадке.
Актуальные Новости 02:52
Футбол
«Уиган» стал первым клубом в Англии, где ввели внешнее управление из-за пандемии коронавируса
Английский клуб «Уиган Атлетик» попал под внешнее управление из-за финансовых проблем, связанных с пандемией коронавируса.
Sport24.ru 08:14