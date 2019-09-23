Экономика
ИзвестияНазваны регионы с наибольшим ростом зарплат
Выяснилось, что в этом году заработная плата росла во всех регионах. Так, по сравнению с прошлым годом среднемесячная номинальная зарплата выросла на 7,1%, и составила 46,2 тыс. рублей. Однако темпы роста оплаты труда существенно разнятся.
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с чего всё началось
Заработная плата повысилась по всей России, но максимальный её рост зафиксирован в Костромской области, а минимальный — в Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе, такие данные представлены в рейтинге российских регионов РИА "Новости".Life.ruвчера в 18:39
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Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова прокомментировала слухи о двойне
На очередном фото фанаты разглядели внушительных размеров живот. В комментариях стали гадать, ждет ли Тимати двойня.
Lisa.ru вчера в 03:45
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Кино
«Игра Престолов» и «Чернобыль» получили «Эмми»
Lenta.ru 00:13
Шоу-бизнес
Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк
21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
Medical Note вчера в 22:05
Общество
Астрономическая осень. Что означает осеннее равноденствие
День весеннего равноденствия (хару-но хиган сюмбун-но хи) и День осеннего равноденствия (аки-но хиган сюбун-но хи) связаны с поминанием ушедших предков, в это время принято посещать могилы усопших родственников.
ТАСС 03:20
Происшествия
WSJ узнала детали доклада о крушении Boeing 737 Max в Индонезии
Индонезийские следователи определили, что причинами крушения пассажирского Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air в октябре 2018 г. стали проблемы при проектировании самолета и нехватка контроля со стороны регуляторов.
Ведомости 04:10
Экономика
Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года
Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Происшествия
В Польше произошла утечка нефти из трубопровода «Дружба»
Утечка нефти из польского участка трубопровода "Дружба" произошла в районе города Воломин в Мазовецком воеводстве республики.
ТАСС 03:26
Происшествия
Экс-губернатор Курской области просит возбудить дело против КВНщика
Федеральный чиновник обратился в СК РФ с требованием возбудить уголовное дело против комика, которые пародирует манеру его общения, в этом сенатор увидел нарушение неприкосновенности частной жизни.
Московский Комсомолец вчера в 17:04
Политика
Путин рассказал о последствиях попыток вмешательства в дела стран
Президент России Владимир Путин рассказал, к чему приводит внешнее вмешательство в политическую и общественную жизнь других стран.
RT на русском 03:27
Путешествия
«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook
Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
РБК 04:52
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru 21 сентября в 22:00
Шоу-бизнес
Болеющая Полина Гагарина оказалась под капельницей
Известная певица Полина Гагарина рассказала своим подписчикам в Instagram, что ее положили под капельницу.
Экономика сегодня вчера в 10:38
Политика
В Крыму построят первый вертолетоносец в России
Первый в России универсальный десантный корабль-вертолётоносец будет построен на керченском судостроительном заводе «Залив», передает ТАСС со ссылкой на замминистра промполитики Республики Крым Елену Элекчян.
ForPost 04:11
Экономика
Путин поручил дать преференции авиакомпаниям с доступными ценами в ДФО
Глава государства поручил правительству до 1 марта 2020 года принять меры, направленные на предоставление авиакомпаниям, осуществляющим региональные авиаперевозки пассажиров по доступным ценам внутри Дальневосточного федерального округа, доступа к международным воздушным перевозкам пассажиров.
Российская газета 04:17
Наука
Google создал квантовый компьютер
Мой Брянск 21 сентября в 08:45
Политика
Цитирование Путиным Корана поразило мусульман во всем мире
В Иране отметили, что мусульмане «в целом приветствовали обращение Путина к священному Корану во время выступления на саммите», при этом, оставляя комментарии под роликом, они «взять это на заметку прозападным либералами «технократам» в мусульманском мире».
Брянские новости 03:22
Общество
Моника Беллуччи появилась на миланской Неделе моды с короткой стрижкой
Моника Беллуччи с новой прической приковала к себе все внимание на миланской Неделе моды, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 05:10
Шоу-бизнес
Максим Виторган показал, как играет с 2-летним сыном Платоном в футбол
Максим Виторган показал, как играет с 2-летним сыном Платоном в футбол Если в основном микроблоге Максим Виторган пустился в философские размышления, то в разделе Stories он поделился кадрами игры с сыном.
Вокруг ТВ вчера в 11:03
Общество
В Гидрометцентре предупредили о затяжном похолодании в России
В центральной России установилась прохладная погода, которая продержится всю текущую неделю.
Известия 00:44
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости вчера в 20:49
Экономика
ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
ЖКХ
Детский сад в Екатеринбурге закрыли из-за холодных труб
Екатеринбург-ТВ 04:19
Армия и оружие
Иран анонсировал военно-морские учения с Россией и Китаем
Иран проведет совместные с Россией и Китаем военно-морские учения в Оманском заливе, заявил глава департамента генштаба вооруженных сил Ирана по международным вопросам Кадир Незами.
Радио Sputnik 21 сентября в 06:29
Политика
Роскомнадзор создаст список фейковых СМИ
В Роскомнадзоре проработали идею создания списка изданий, регулярно распространяющих недостоверную "фейковую" информацию.
Вести.Ru 04:08
Армия и оружие
Военные инспекторы РФ проследят за учениями НАТО в Латвии
Российские специалисты посетят учебные районы и полигоны, получат информацию о находящихся здесь формированиях и воинских частях, а также о военной деятельности, включая учения "Серебряная стрела 2019" сухопутных войск Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Черногории, Албании, Испании, Италии и Канады.
Российская газета вчера в 18:55
Политика
Путин назвал борьбу с раком ключевым направлением в здравоохранении
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Второго международного форума онкологии и радиологии, отметив, что борьба с онкологическими заболеваниями является ключевым направлением в развитии здравоохранения РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 02:42
Общество
Republic: Родственники главы администрации президента Антона Вайно владеют недвижимостью на 1,5 миллиарда рублей
Родственники главы администрации президента Антона Вайно, по некоторым данным, владеют дорогостоящей недвижимостью, в том числе недалеко от президентской резиденции на Рублево-Успенском шоссе.
Эхо Москвы 05:02