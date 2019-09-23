Экономика

ИзвестияИзвестияНазваны регионы с наибольшим ростом зарплат

Выяснилось, что в этом году заработная плата росла во всех регионах. Так, по сравнению с прошлым годом среднемесячная номинальная зарплата выросла на 7,1%, и составила 46,2 тыс. рублей. Однако темпы роста оплаты труда существенно разнятся.
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с чего всё началось
Заработная плата повысилась по всей России, но максимальный её рост зафиксирован в Костромской области, а минимальный — в Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе, такие данные представлены в рейтинге российских регионов РИА "Новости"
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Life.ruвчера в 18:39

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Тульская область - на 25-м месте в стране по уровню зарплаты

Московский Комсомолец00:06

Названы регионы с самым высоким ростом зарплаты

Коммерсантъвчера в 21:46

Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат

РИА Новостивчера в 17:08

Названы регионы с наибольшим ростом заработной платы

РЕН ТВвчера в 18:03

Названы регионы с наибольшим ростом зарплат

Известиявчера в 17:40

Названы регионы-лидеры по росту зарплат

URA.Ruвчера в 17:31

Стали известны регионы России с наибольшим ростом зарплат

РБКвчера в 19:50
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Происшествия

СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

RT на русском 04:12
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова прокомментировала слухи о двойне

На очередном фото фанаты разглядели внушительных размеров живот. В комментариях стали гадать, ждет ли Тимати двойня.
Lisa.ru вчера в 03:45
Происшествия

Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ

В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Кино

«Игра Престолов» и «Чернобыль» получили «Эмми»

Lenta.ru 00:13
Шоу-бизнес

Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк

21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Здоровье

В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами

У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
Medical Note вчера в 22:05
Общество

Астрономическая осень. Что означает осеннее равноденствие

День весеннего равноденствия (хару-но хиган сюмбун-но хи) и День осеннего равноденствия (аки-но хиган сюбун-но хи) связаны с поминанием ушедших предков, в это время принято посещать могилы усопших родственников.
ТАСС 03:20
Происшествия

WSJ узнала детали доклада о крушении Boeing 737 Max в Индонезии

Индонезийские следователи определили, что причинами крушения пассажирского Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air в октябре 2018 г. стали проблемы при проектировании самолета и нехватка контроля со стороны регуляторов.
Ведомости 04:10
Экономика

Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года

Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Происшествия

В Польше произошла утечка нефти из трубопровода «Дружба»

Утечка нефти из польского участка трубопровода "Дружба" произошла в районе города Воломин в Мазовецком воеводстве республики.
ТАСС 03:26
Происшествия

Экс-губернатор Курской области просит возбудить дело против КВНщика

Федеральный чиновник обратился в СК РФ с требованием возбудить уголовное дело против комика, которые пародирует манеру его общения, в этом сенатор увидел нарушение неприкосновенности частной жизни.
Московский Комсомолец вчера в 17:04
Политика

Путин рассказал о последствиях попыток вмешательства в дела стран

Президент России Владимир Путин рассказал, к чему приводит внешнее вмешательство в политическую и общественную жизнь других стран.
RT на русском 03:27
Путешествия

«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook

Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
РБК 04:52
Кино

Анджелина Джоли вновь стала блондинкой

Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru 21 сентября в 22:00
Шоу-бизнес

Болеющая Полина Гагарина оказалась под капельницей

Известная певица Полина Гагарина рассказала своим подписчикам в Instagram, что ее положили под капельницу.
Экономика сегодня вчера в 10:38
Политика

В Крыму построят первый вертолетоносец в России

Первый в России универсальный десантный корабль-вертолётоносец будет построен на керченском судостроительном заводе «Залив», передает ТАСС со ссылкой на замминистра промполитики Республики Крым Елену Элекчян.
ForPost 04:11
Экономика

Путин поручил дать преференции авиакомпаниям с доступными ценами в ДФО

Глава государства поручил правительству до 1 марта 2020 года принять меры, направленные на предоставление авиакомпаниям, осуществляющим региональные авиаперевозки пассажиров по доступным ценам внутри Дальневосточного федерального округа, доступа к международным воздушным перевозкам пассажиров.
Российская газета 04:17
Наука

Google создал квантовый компьютер

Мой Брянск 21 сентября в 08:45
Политика

Цитирование Путиным Корана поразило мусульман во всем мире

В Иране отметили, что мусульмане «в целом приветствовали обращение Путина к священному Корану во время выступления на саммите», при этом, оставляя комментарии под роликом, они «взять это на заметку прозападным либералами «технократам» в мусульманском мире».
Брянские новости 03:22
Общество

Моника Беллуччи появилась на миланской Неделе моды с короткой стрижкой

Моника Беллуччи с новой прической приковала к себе все внимание на миланской Неделе моды, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 05:10
Шоу-бизнес

Максим Виторган показал, как играет с 2-летним сыном Платоном в футбол

Максим Виторган показал, как играет с 2-летним сыном Платоном в футбол Если в основном микроблоге Максим Виторган пустился в философские размышления, то в разделе Stories он поделился кадрами игры с сыном.
Вокруг ТВ вчера в 11:03
Общество

В Гидрометцентре предупредили о затяжном похолодании в России

В центральной России установилась прохладная погода, которая продержится всю текущую неделю.
Известия 00:44
Интернет

Названы самые небезопасные пароли

Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости вчера в 20:49
Экономика

ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов

Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
ЖКХ

Детский сад в Екатеринбурге закрыли из-за холодных труб

Екатеринбург-ТВ 04:19
Армия и оружие

Иран анонсировал военно-морские учения с Россией и Китаем

Иран проведет совместные с Россией и Китаем военно-морские учения в Оманском заливе, заявил глава департамента генштаба вооруженных сил Ирана по международным вопросам Кадир Незами.
Радио Sputnik 21 сентября в 06:29
Политика

Роскомнадзор создаст список фейковых СМИ

В Роскомнадзоре проработали идею создания списка изданий, регулярно распространяющих недостоверную "фейковую" информацию.
Вести.Ru 04:08
Армия и оружие

Военные инспекторы РФ проследят за учениями НАТО в Латвии

Российские специалисты посетят учебные районы и полигоны, получат информацию о находящихся здесь формированиях и воинских частях, а также о военной деятельности, включая учения "Серебряная стрела 2019" сухопутных войск Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Черногории, Албании, Испании, Италии и Канады.
Российская газета вчера в 18:55
Политика

Путин назвал борьбу с раком ключевым направлением в здравоохранении

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Второго международного форума онкологии и радиологии, отметив, что борьба с онкологическими заболеваниями является ключевым направлением в развитии здравоохранения РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 02:42
Общество

Republic: Родственники главы администрации президента Антона Вайно владеют недвижимостью на 1,5 миллиарда рублей

Родственники главы администрации президента Антона Вайно, по некоторым данным, владеют дорогостоящей недвижимостью, в том числе недалеко от президентской резиденции на Рублево-Успенском шоссе.
Эхо Москвы 05:02
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