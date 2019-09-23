с чего всё началось

Выяснилось, что в этом году заработная плата росла во всех регионах. Так, по сравнению с прошлым годом среднемесячная номинальная зарплата выросла на 7,1%, и составила 46,2 тыс. рублей. Однако темпы роста оплаты труда существенно разнятся.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова прокомментировала слухи о двойне На очередном фото фанаты разглядели внушительных размеров живот. В комментариях стали гадать, ждет ли Тимати двойня.

Происшествия Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».

Шоу-бизнес Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк 21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.

Здоровье В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.

Общество Астрономическая осень. Что означает осеннее равноденствие День весеннего равноденствия (хару-но хиган сюмбун-но хи) и День осеннего равноденствия (аки-но хиган сюбун-но хи) связаны с поминанием ушедших предков, в это время принято посещать могилы усопших родственников.

Происшествия WSJ узнала детали доклада о крушении Boeing 737 Max в Индонезии Индонезийские следователи определили, что причинами крушения пассажирского Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air в октябре 2018 г. стали проблемы при проектировании самолета и нехватка контроля со стороны регуляторов.

Экономика Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".

Происшествия В Польше произошла утечка нефти из трубопровода «Дружба» Утечка нефти из польского участка трубопровода "Дружба" произошла в районе города Воломин в Мазовецком воеводстве республики.

Происшествия Экс-губернатор Курской области просит возбудить дело против КВНщика Федеральный чиновник обратился в СК РФ с требованием возбудить уголовное дело против комика, которые пародирует манеру его общения, в этом сенатор увидел нарушение неприкосновенности частной жизни.

Политика Путин рассказал о последствиях попыток вмешательства в дела стран Президент России Владимир Путин рассказал, к чему приводит внешнее вмешательство в политическую и общественную жизнь других стран.

Путешествия «Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.

Кино Анджелина Джоли вновь стала блондинкой Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.

Шоу-бизнес Болеющая Полина Гагарина оказалась под капельницей Известная певица Полина Гагарина рассказала своим подписчикам в Instagram, что ее положили под капельницу.

Политика В Крыму построят первый вертолетоносец в России Первый в России универсальный десантный корабль-вертолётоносец будет построен на керченском судостроительном заводе «Залив», передает ТАСС со ссылкой на замминистра промполитики Республики Крым Елену Элекчян.

Экономика Путин поручил дать преференции авиакомпаниям с доступными ценами в ДФО Глава государства поручил правительству до 1 марта 2020 года принять меры, направленные на предоставление авиакомпаниям, осуществляющим региональные авиаперевозки пассажиров по доступным ценам внутри Дальневосточного федерального округа, доступа к международным воздушным перевозкам пассажиров.

Политика Цитирование Путиным Корана поразило мусульман во всем мире В Иране отметили, что мусульмане «в целом приветствовали обращение Путина к священному Корану во время выступления на саммите», при этом, оставляя комментарии под роликом, они «взять это на заметку прозападным либералами «технократам» в мусульманском мире».

Общество Моника Беллуччи появилась на миланской Неделе моды с короткой стрижкой Моника Беллуччи с новой прической приковала к себе все внимание на миланской Неделе моды, сообщает Daily Mail.

Шоу-бизнес Максим Виторган показал, как играет с 2-летним сыном Платоном в футбол Максим Виторган показал, как играет с 2-летним сыном Платоном в футбол Если в основном микроблоге Максим Виторган пустился в философские размышления, то в разделе Stories он поделился кадрами игры с сыном.

Общество В Гидрометцентре предупредили о затяжном похолодании в России В центральной России установилась прохладная погода, которая продержится всю текущую неделю.

Интернет Названы самые небезопасные пароли Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.

Экономика ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.

Армия и оружие Иран анонсировал военно-морские учения с Россией и Китаем Иран проведет совместные с Россией и Китаем военно-морские учения в Оманском заливе, заявил глава департамента генштаба вооруженных сил Ирана по международным вопросам Кадир Незами.

Политика Роскомнадзор создаст список фейковых СМИ В Роскомнадзоре проработали идею создания списка изданий, регулярно распространяющих недостоверную "фейковую" информацию.

Армия и оружие Военные инспекторы РФ проследят за учениями НАТО в Латвии Российские специалисты посетят учебные районы и полигоны, получат информацию о находящихся здесь формированиях и воинских частях, а также о военной деятельности, включая учения "Серебряная стрела 2019" сухопутных войск Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Черногории, Албании, Испании, Италии и Канады.

Политика Путин назвал борьбу с раком ключевым направлением в здравоохранении Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Второго международного форума онкологии и радиологии, отметив, что борьба с онкологическими заболеваниями является ключевым направлением в развитии здравоохранения РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.