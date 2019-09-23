Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНазваны регионы с самым высоким ростом зарплаты

В Астраханской области зарплата снижалась в феврале и мае, в Ямало-Ненецком автономном округе — в марте, в Северной Осетии — в феврале, в Санкт-Петербурге — в январе и на Камчатке — в апреле. Ранее Роструд назвал регионы с самой высокой зарплатой.
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с чего всё началось
Заработная плата повысилась по всей России, но максимальный её рост зафиксирован в Костромской области, а минимальный — в Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе, такие данные представлены в рейтинге российских регионов РИА "Новости"
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Тульская область - на 25-м месте в стране по уровню зарплаты

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Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат

РИА Новостивчера в 17:08

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Названы регионы-лидеры по росту зарплат

URA.Ruвчера в 17:31

Названы регионы с самым высоким ростом зарплаты

Коммерсантъвчера в 21:46
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Политика

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Девять человек погибли в ДТП в Житомирской области Украины

Девять человек погибли и 10 попали в больницы в результате ДТП в Житомирской области Украины.
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Lenta.ru вчера в 22:30
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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 15 декабря продумать субсидирование ипотеки на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2%, соответствующее поручение дано по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.
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В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину

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Банкротство Thomas Cook не затронет клиентов «Интуриста»

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Роскомнадзор может создать список распространителей фейковых новостей

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Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК 21 сентября в 03:00
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