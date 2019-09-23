Экономика
КоммерсантъНазваны регионы с самым высоким ростом зарплаты
В Астраханской области зарплата снижалась в феврале и мае, в Ямало-Ненецком автономном округе — в марте, в Северной Осетии — в феврале, в Санкт-Петербурге — в январе и на Камчатке — в апреле. Ранее Роструд назвал регионы с самой высокой зарплатой.
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с чего всё началось
Заработная плата повысилась по всей России, но максимальный её рост зафиксирован в Костромской области, а минимальный — в Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе, такие данные представлены в рейтинге российских регионов РИА "Новости".Life.ruвчера в 18:39
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Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
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Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой
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Газета.Ru вчера в 20:19
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GoTennis.ru вчера в 10:56
Происшествия
В Таджикистане ранили двух российских военных
BFM.ru 21 сентября в 11:02
Происшествия
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В Киришах расположен нефтеперерабатывающий завод "Кинеф".
ТАСС 01:27
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Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости вчера в 06:44
Происшествия
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Девять человек погибли и 10 попали в больницы в результате ДТП в Житомирской области Украины.
Известия 02:48
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Благотворители сетуют на проблемы с получением документов на «Фризиум»
Interfax-Russia.ru - Дети пока не могут получать "Фризиум" из-за трудностей с оформлением документов на лекарство, заявляет директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава.
Интерфакс - Россия 02:17
Шоу-бизнес
Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк
21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Экономика
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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 15 декабря продумать субсидирование ипотеки на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2%, соответствующее поручение дано по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.
РИА Новости 03:20
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
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Российская газета 02:23
Общество
Памятник Дмитрию Хворостовскому установили в Красноярске
Как уже сообщало ИА REGNUM, всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский — уроженец Красноярска, почётный гражданин Красноярского края.
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В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК вчера в 06:12
Происшествия
Захваченных у берегов Камеруна российских моряков освободили
Посольство РФ подтвердило информацию об освобождении российских моряков, захваченных в плен близ Камеруна.
Интерфакс вчера в 07:06
Экономика
Банкротство Thomas Cook не затронет клиентов «Интуриста»
Ранее в понедельник совет директоров Thomas Cook, старейшего британского туроператора, пришел к выводу о необходимости объявить о принудительной ликвидации и прекращении деятельности после провала переговоров с кредиторами.
Интерфакс 01:50
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Lenta.ru 03:27
Политика
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По словам одного из авторов инициативы, Россия представляет угрозу и попытается вмешаться в выборы 2020 года.
RT на русском 01:14
Политика
Роскомнадзор может создать список распространителей фейковых новостей
Как указывается, в перечень войдут адреса страниц (интернет-сообществ, изданий и отдельных лиц), которые распространяют недостоверную информацию и описание такой информации.
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Новый фильм с Уиллом Смитом произвел фурор среди первых зрителей
Экономика сегодня 21 сентября в 03:12
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Газета.Ru вчера в 11:29
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Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.
Ведомости 21 сентября в 09:35
Футбол
«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов»
Домашняя игра "Ахмата" с самарскими "Крыльями Советов" в матче десятого тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:1. Это уже шестой подряд матч, в котором грозненцы не смогли одержать победу.
Кавказский узел 21 сентября в 09:42
Общество
Правительство России утвердило перечень типовых госуслуг
Правительство России утвердило перечень из 206 типовых государственных и муниципальных услуг.
Известия 02:15
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК 21 сентября в 03:00