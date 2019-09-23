Экономика
КоммерсантъНазваны регионы с самым высоким ростом зарплаты
В Астраханской области зарплата снижалась в феврале и мае, в Ямало-Ненецком автономном округе — в марте, в Северной Осетии — в феврале, в Санкт-Петербурге — в январе и на Камчатке — в апреле. Ранее Роструд назвал регионы с самой высокой зарплатой.
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с чего всё началось
Заработная плата повысилась по всей России, но максимальный её рост зафиксирован в Костромской области, а минимальный — в Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе, такие данные представлены в рейтинге российских регионов РИА "Новости".Life.ruвчера в 18:39
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