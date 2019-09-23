с чего всё началось

В Астраханской области зарплата снижалась в феврале и мае, в Ямало-Ненецком автономном округе — в марте, в Северной Осетии — в феврале, в Санкт-Петербурге — в январе и на Камчатке — в апреле. Ранее Роструд назвал регионы с самой высокой зарплатой.

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