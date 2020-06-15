Ямало-Ненецкий округ в девятый раз подряд возглавил рейтинг регионов по уровню благосостояния семей, в целом же в лидерах за 2019 год — нефтегазодобывающие субъекты и финансовые центры, в конце списка — Северный Кавказ, Псковская, Ивановская области и ряд других, свидетельствует исследование РИА Новости.

с чего всё началось

Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.

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