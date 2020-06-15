Общество

КоммерсантъКоммерсантъНазваны регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей

Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
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с чего всё началось

Названы российские регионы с наивысшим уровнем благосостояния семей

Ямало-Ненецкий округ в девятый раз подряд возглавил рейтинг регионов по уровню благосостояния семей, в целом же в лидерах за 2019 год — нефтегазодобывающие субъекты и финансовые центры, в конце списка — Северный Кавказ, Псковская, Ивановская области и ряд других, свидетельствует исследование РИА Новости.
РИА Новостивчера в 17:33

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Названы регионы РФ с высоким уровнем благосостояния семей

Газета.Ru04:14

Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей

RT на русскомвчера в 23:34

Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей

Российская газетавчера в 19:51

Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей

Коммерсантъвчера в 21:25

Эксперты назвали регионы с наивысшим уровнем благосостояния семей

РБКвчера в 20:58

Названы российские регионы с наивысшим уровнем благосостояния семей

Lenta.ruвчера в 22:11

Названы российские регионы с наивысшим уровнем благосостояния семей

РИА Новостивчера в 17:33
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Наука

В США опубликовали новые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Предварительные результаты испытания вакцины от коронавируса на мышах, проведенные американской компанией Moderna, показали, что препарат не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что даже одна его доза может защитить от COVID-19.
РБК 12 июня в 20:49
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Происшествия

В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу

Сотрудники ФСБ задержали 14-летнего волгоградца, готовившего нападение на школу с использованием взрывного устройства и коктейлей Молотова.
Российская газета 04:15
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
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Общество

Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии

Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, передаёт РИА Новости.
RT на русском 04:21
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Здоровье

Еще 209 случаев коронавируса выявлено в Нижегородской области

Напомним, что днем ранее в Нижегородской области было зафиксировано 215 новых случаев COVID-19.
Время Н 03:54
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Происшествия

В Петербурге на Адмиралтейских верфях взорвался газ на корабле

Три человека, по предварительным данным, пострадали при взрыве газа на строящемся судне на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.
ТАСС 04:27
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Наука

Найдена еще одна угроза коронавируса для организма

Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru вчера в 12:10
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Общество

Стал известен заработок Михаила Ефремова

Om1.ru 00:00
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Общество

Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наименьшее число заражений приходится на Севастополь (4), Еврейскую автономную область (3) и Ненецкий автономный округ (1). С начала пандемии в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 03:47
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Происшествия

РЕН: умерла лжехирург из Краснодара, изуродовавшая пациентов

В Краснодаре умерла Алена Верди, которую подозревают в том, что она изуродовала нескольких пациентов, сообщает РЕН-ТВ.
РИА Новости 04:07
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
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Политика

Посла Чехии вызвали в МИД России

Посол Чехии Витезслав Пивонька сегодня, 15 июня, прибудет в МИД России, сообщил ТАСС пресс-атташе посольства Чехии в Москве Ян Йиндрих.
Коммерсантъ 04:43
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Общество

Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Вести.Ru 04:58
5
Общество

Московских чиновников заподозрили в злоупотреблении персональными данными

Правозащитники просят Роскомнадзор дать правовую оценку действиям МАДИ, а в случае нарушения привлечь виновных к административной ответственности за нарушение законодательства о персональных данных.
Ведомости вчера в 17:02
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Общество

С 15 июня в Крыму стартует курортный сезон для местных жителей

С понедельника, 15 июня, отели и санатории в Крыму начинают принимать местных туристов, а через две недели на полуострове начинается полноценный курортный сезон.
Парламентская газета 03:26
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Авто

В России начались продажи бюджетных автомобилей Chevrolet

Официальный дистрибутор узбекского автопроизводителя UzAuto Motors на российском рынке, компания «Келес Рус», начинает продажи в РФ бюджетных автомобилей Chevrolet.
Известия 03:18
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Происшествия

В Волгограде убили 17-летнего иностранного студента-медика

Известия 03:59
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Наука

Найден древний крокодил, ходивший на двух лапах

Исследователи нашли ходивших на двух лапах крокодилов.
Evo-rus.com 12 июня в 06:41
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Шоу-бизнес

Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
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Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
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Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи

RT на русском вчера в 19:18
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Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
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Авто

Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов

Эксперты немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке, которые могут без проблем проехать 100 тысяч километров.
Автоновости дня вчера в 03:10
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Футбол

Кокорин рассказал о переговорах с «Марселем» и «Ромой»

Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года, сыграл 93 матча во всех турнирах, забил 34 гола и отметился десятью результативными передачами.
Metaratings 12 июня в 17:17
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Авто

2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер

В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 13 июня в 02:10
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Общество

Жириновский предложил перенести начало учебного года

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил из-за эпидемии коронавируса перенести начало учебного года на 1 октября и в дальнейшем сохранить это новшество.
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Происшествия

В Литве облили краской памятник советскому солдату

Lenta.ru 03:00
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Общество

Два региона России отменили парад Победы из-за коронавируса

REGNUM 04:16
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Кино

Marvel наметила перезапуск Железного человека

Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com вчера в 11:24
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Как работают Яндекс.Новости?
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