Общество
КоммерсантъНазваны регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
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с чего всё началось
Ямало-Ненецкий округ в девятый раз подряд возглавил рейтинг регионов по уровню благосостояния семей, в целом же в лидерах за 2019 год — нефтегазодобывающие субъекты и финансовые центры, в конце списка — Северный Кавказ, Псковская, Ивановская области и ряд других, свидетельствует исследование РИА Новости.РИА Новостивчера в 17:33
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Наука
В США опубликовали новые результаты испытаний вакцины от коронавируса
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Происшествия
В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу
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Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
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Газета.Ru вчера в 11:12
Общество
Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии
Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, передаёт РИА Новости.
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Напомним, что днем ранее в Нижегородской области было зафиксировано 215 новых случаев COVID-19.
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В Петербурге на Адмиралтейских верфях взорвался газ на корабле
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Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
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Lenta.ru вчера в 12:10
Общество
Стал известен заработок Михаила Ефремова
Om1.ru 00:00
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Наименьшее число заражений приходится на Севастополь (4), Еврейскую автономную область (3) и Ненецкий автономный округ (1). С начала пандемии в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 03:47
Происшествия
РЕН: умерла лжехирург из Краснодара, изуродовавшая пациентов
В Краснодаре умерла Алена Верди, которую подозревают в том, что она изуродовала нескольких пациентов, сообщает РЕН-ТВ.
РИА Новости 04:07
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
Политика
Посла Чехии вызвали в МИД России
Посол Чехии Витезслав Пивонька сегодня, 15 июня, прибудет в МИД России, сообщил ТАСС пресс-атташе посольства Чехии в Москве Ян Йиндрих.
Коммерсантъ 04:43
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Вести.Ru 04:58
Общество
Московских чиновников заподозрили в злоупотреблении персональными данными
Правозащитники просят Роскомнадзор дать правовую оценку действиям МАДИ, а в случае нарушения привлечь виновных к административной ответственности за нарушение законодательства о персональных данных.
Ведомости вчера в 17:02
Общество
С 15 июня в Крыму стартует курортный сезон для местных жителей
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Парламентская газета 03:26
Авто
В России начались продажи бюджетных автомобилей Chevrolet
Официальный дистрибутор узбекского автопроизводителя UzAuto Motors на российском рынке, компания «Келес Рус», начинает продажи в РФ бюджетных автомобилей Chevrolet.
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Исследователи нашли ходивших на двух лапах крокодилов.
Evo-rus.com 12 июня в 06:41
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Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
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Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
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Автоновости дня вчера в 03:10
Футбол
Кокорин рассказал о переговорах с «Марселем» и «Ромой»
Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года, сыграл 93 матча во всех турнирах, забил 34 гола и отметился десятью результативными передачами.
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2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер
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Автоновости дня 13 июня в 02:10
Общество
Жириновский предложил перенести начало учебного года
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РИА Новости 04:36
Кино
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com вчера в 11:24