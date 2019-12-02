Общество

КП - ВолгоградКП - ВолгоградПятая часть волгоградцев получает меньше 15 тысяч рублей

"РИА Новости" опубликовали традиционный рейтинг зарплат в регионах - третий за год. Основываются исследователи на официальных статистических данных. На этот раз аналитики делали акцент на разнице доходов населения: тех, кто получает больше 100 тысяч рублей и тех, кто получает меньше 15 тысяч рублей.
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Пятая часть волгоградцев получает меньше 15 тысяч рублей

КП - Волгоград01:56

Названы регионы с самыми высокими зарплатами

РИА Новостивчера в 16:14

Названы регионы с самым высоким уровнем зарплат

Комсомольская правдавчера в 20:47

Названы регионы РФ с максимальными и минимальными зарплатами

Кривое-зеркало.рувчера в 23:23
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Политика

Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге

Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), передает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР.
РБК 01:51
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала снимки с сыном Платоном на Мальдивах

В своем микроблоге Instagram журналистка Ксения Собчак показала поклонникам снимки, сделанные с 3-летним сыном Платоном на Мальдивах.
OAnews вчера в 17:11
Футбол

«Динамо» обыграло «Олимпик» в матче чемпионата Украины

Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Олимпик" в гостевом матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости вчера в 15:06
Общество

Киселев предложил РПЦ поспорить о суррогатном материнстве

Тележурналист Дмитрий Киселев призвал представителей Русской православной церкви к участию в религиозно-светской дискуссии относительно суррогатного материнства, результатом которой бы стало появление в российском обществе соответствующей моральной нормы.
Ридус 00:08
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета вчера в 02:14
Единоборства

Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован за футболку с Имамом Шамилем

Дагестанский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца за то, что на чемпионате мира в Нур-Султане после победы надел футболку с изображением Имама Шамиля.
АиФ Дагестан 30 ноября в 12:44
Политика

В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России

Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
РБК 00:09
Общество

Премьер Мальты объявил об уходе в отставку из-за убийства журналистки

Мальтийский премьер-министр Джозеф Мускат объявил о решении уйти в отставку на фоне политического кризиса, связанного с расследованием убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции.
РБК вчера в 19:19
Транспорт

На МЦД-2 второй раз за утро произошел сбой в движении поездов

РБК 01:16
Футбол

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 18-го тура чемпионата РФ по футболу

Фото: РИА "Новости" / Алексей Даничев Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над московским "Спартаком" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РЕН ТВ вчера в 13:03
Армия и оружие

В США оценили советский супер-танк для ядерной войны

Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
OAnews вчера в 12:38
Шоу-бизнес

Голубкина показала себя в платье с декольте и в чулках

Наряд оказался настолько коротким, что был виден не только край чулок, но и пояс их удерживающий.
Kleo.ru вчера в 04:29
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек

По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
RT на русском вчера в 04:42
Происшествия

Трое погибли в аварии с лесовозом в Карелии

Все трое погибших находились в легковушке: 38-летний водитель, 31-летняя пассажирка и мужчина-пассажир, личность которого пока не установлена.
Gazeta.SPb вчера в 23:37
Общество

«Сила Сибири»: руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа

Сегодня Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири".
Вести.Ru вчера в 21:48
Шоу-бизнес

Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин

Звезда сериала «Универ» убеждена, что большинство русских мужчин ленивы, не помогают женщинам в домашнем хозяйстве и злоупотребляют алкоголем.
Рамблер 30 ноября в 11:20
Происшествия

Историка Соколова перевели в психбольницу «Бутырки»

«Соколов был доставлен из петербургского СИЗО "Кресты" и сейчас находится в психбольнице СИЗО "Бутырка", где ему будет проведена психиатрическая экспертиза»,— заявила представительница ОНК Москвы.
Коммерсантъ вчера в 23:23
Общество

ЦБ хочет создать базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

Этим летом в пилотном режиме тестировался проект по созданию такой базы под названием «Анализ технических устройств», но банки отнеслись к проекту «без энтузиазма», рассказал источник РБК.
Коммерсантъ 01:02
Политика

На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

РИА Новости вчера в 18:03
Авто

С 1 декабря для российских автомобилистов ввели новые правила

С наступлением зимы, начало которой российским законодательством прописано 1 декабря, россиян ждут несколько нововведений в ПДД.
SpeedMe 29 ноября в 03:38
Хоккей

Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Детройта»

Вести.Ru 30 ноября в 22:03
Общество

Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре

В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru 00:26
Общество

СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО

Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
РБК 01:00
Финансы

После дивидендного гэпа «Северсталь» может расти в зону «двойной вершины»

Новости, кстати, были все достаточно неплохие по Америке. Вчера Америка отдыхала, ее не было.
Finam.Ru 29 ноября в 04:05
Общество

НПО «Энергомаш» изготовит двигатель для «Союза-5» в 2022 году

Российское НПО «Энергомаш» начнет поставку первого двигателя для новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» в 2022 году, заявил генеральный директор предприятия Игорь Арбузов.
УтроNews 01:38
Футбол

Экс-игрока «Зенита» Риксена до сих пор не похоронили

Прах бывшего футболиста петербургского «Зенита» и шотландского «Рейнджерс» Фернандо Риксена до сих пор не захоронен.
Gazeta.SPb 01:58
Политика

Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию

Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.
Lenta.ru вчера в 11:11
Общество

Энергоблок отключился на новой Сахалинской ГРЭС-2

Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился спустя четыре дня после официального пуска в эксплуатацию, сообщает ТАСС.
Пятый канал 00:26
Общество

В Кургане крестили девочку с большим родимым пятном

История девочки, родившейся с родимым пятном, занимающим 80 процентов тела, вызвала широкий резонанс в СМИ.
Европейско-Азиатские новости вчера в 22:22
Происшествия

В Миассе осудили посредника в передаче взяток чиновнику Минобороны

Миасский городской суд огласил приговор посреднику в передаче взяток уполномоченному за госприемку изделий ОПК чиновнику Министерства обороны РФ.
Российская газета 01:37
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