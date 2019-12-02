Общество
КП - ВолгоградПятая часть волгоградцев получает меньше 15 тысяч рублей
"РИА Новости" опубликовали традиционный рейтинг зарплат в регионах - третий за год. Основываются исследователи на официальных статистических данных. На этот раз аналитики делали акцент на разнице доходов населения: тех, кто получает больше 100 тысяч рублей и тех, кто получает меньше 15 тысяч рублей.
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Политика
Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге
Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), передает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала снимки с сыном Платоном на Мальдивах
В своем микроблоге Instagram журналистка Ксения Собчак показала поклонникам снимки, сделанные с 3-летним сыном Платоном на Мальдивах.
Футбол
«Динамо» обыграло «Олимпик» в матче чемпионата Украины
Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Олимпик" в гостевом матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу.
Общество
Киселев предложил РПЦ поспорить о суррогатном материнстве
Тележурналист Дмитрий Киселев призвал представителей Русской православной церкви к участию в религиозно-светской дискуссии относительно суррогатного материнства, результатом которой бы стало появление в российском обществе соответствующей моральной нормы.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Единоборства
Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован за футболку с Имамом Шамилем
Дагестанский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца за то, что на чемпионате мира в Нур-Султане после победы надел футболку с изображением Имама Шамиля.
Политика
В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России
Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
Общество
Премьер Мальты объявил об уходе в отставку из-за убийства журналистки
Мальтийский премьер-министр Джозеф Мускат объявил о решении уйти в отставку на фоне политического кризиса, связанного с расследованием убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции.
Футбол
«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 18-го тура чемпионата РФ по футболу
Фото: РИА "Новости" / Алексей Даничев Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над московским "Спартаком" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Армия и оружие
В США оценили советский супер-танк для ядерной войны
Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
Шоу-бизнес
Голубкина показала себя в платье с декольте и в чулках
Наряд оказался настолько коротким, что был виден не только край чулок, но и пояс их удерживающий.
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек
По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
Происшествия
Трое погибли в аварии с лесовозом в Карелии
Все трое погибших находились в легковушке: 38-летний водитель, 31-летняя пассажирка и мужчина-пассажир, личность которого пока не установлена.
Общество
«Сила Сибири»: руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа
Сегодня Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири".
Шоу-бизнес
Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин
Звезда сериала «Универ» убеждена, что большинство русских мужчин ленивы, не помогают женщинам в домашнем хозяйстве и злоупотребляют алкоголем.
Происшествия
Историка Соколова перевели в психбольницу «Бутырки»
«Соколов был доставлен из петербургского СИЗО "Кресты" и сейчас находится в психбольнице СИЗО "Бутырка", где ему будет проведена психиатрическая экспертиза»,— заявила представительница ОНК Москвы.
Общество
ЦБ хочет создать базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием
Этим летом в пилотном режиме тестировался проект по созданию такой базы под названием «Анализ технических устройств», но банки отнеслись к проекту «без энтузиазма», рассказал источник РБК.
Политика
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Авто
С 1 декабря для российских автомобилистов ввели новые правила
С наступлением зимы, начало которой российским законодательством прописано 1 декабря, россиян ждут несколько нововведений в ПДД.
Хоккей
Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Детройта»
Общество
Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре
В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО
Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
Финансы
После дивидендного гэпа «Северсталь» может расти в зону «двойной вершины»
Новости, кстати, были все достаточно неплохие по Америке. Вчера Америка отдыхала, ее не было.
Общество
НПО «Энергомаш» изготовит двигатель для «Союза-5» в 2022 году
Российское НПО «Энергомаш» начнет поставку первого двигателя для новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» в 2022 году, заявил генеральный директор предприятия Игорь Арбузов.
Футбол
Экс-игрока «Зенита» Риксена до сих пор не похоронили
Прах бывшего футболиста петербургского «Зенита» и шотландского «Рейнджерс» Фернандо Риксена до сих пор не захоронен.
Политика
Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию
Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.
Общество
Энергоблок отключился на новой Сахалинской ГРЭС-2
Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился спустя четыре дня после официального пуска в эксплуатацию, сообщает ТАСС.
Общество
В Кургане крестили девочку с большим родимым пятном
История девочки, родившейся с родимым пятном, занимающим 80 процентов тела, вызвала широкий резонанс в СМИ.
Происшествия
В Миассе осудили посредника в передаче взяток чиновнику Минобороны
Миасский городской суд огласил приговор посреднику в передаче взяток уполномоченному за госприемку изделий ОПК чиновнику Министерства обороны РФ.