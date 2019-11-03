Недвижимость

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Самые комфортные условия для покупки жилья в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе. На втором месте Центральная Россия, а на третьем — Сибирь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование Райффайзенбанка 3 ноября.
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с чего всё началось

Эксперты назвали регионы с самыми благоприятными условиями для ипотеки

Самые благоприятные условия для покупки квартиры в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе, где отмечается наиболее удачное соотношение средней зарплаты и платежей по ипотеке, показало исследование Райффайзенбанка (есть в распоряжении ТАСС).
ТАССвчера в 02:07

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Названы регионы с самыми благоприятными условиями по ипотеке

Известиявчера в 06:19

Эксперты назвали регионы с самыми благоприятными условиями для ипотеки

ТАССвчера в 02:07

Названы регионы России с самой выгодной ипотекой. Уралу повезло

URA.Ruвчера в 04:33

Названы регионы России с самой выгодной ипотекой

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Названы регионы России с самой выгодной ипотекой

Lenta.ruвчера в 03:24

Названы регионы с самыми благоприятными условиями для ипотеки

News.ruвчера в 02:25

Уральский федеральный округ стал регионом с самой доступной ипотекой в стране

Эхо Москвывчера в 05:30
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Экономика

Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Известия 18:23
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В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения

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РИА Новости 17:13
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Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
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Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
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Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
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Политика

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Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
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Общество

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Политика

Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета.
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Общество

Путин высоко оценил экспонаты выставки «Память поколений»

Российская газета 03:45
Происшествия

В Забайкалье трех подростков арестовали за изнасилование и убийство

В Забайкальском крае трем несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений - насильственные действия сексуального характера и умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее смерть.
Российская газета 02 ноября в 13:23
Финансы

Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС

Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.
РБК 16:00
Политика

Ирина Луценко заявила, что уходит из Верховной Рады

Народный депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Луценко заявила о досрочном прекращении депутатских полномочий в связи с состоянием здоровья.
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Экономика

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 13:34
Общество

Бензин и дизель стали дороже на Сахалине

Первая рабочая неделя ноября на Сахалине началась с повышения цен на бензин.
Сахалин.Инфо 17:35
Армия и оружие

США признали отставание от России в системах РЭБ

Россия существенно обогнала Соединенные Штаты во всем, что касается современных систем радиоэлектронной борьбы, а подготовка американских военных в этой области до сих пор носит лишь «базовый» характер.
Версия.Инфо 18:34
Происшествия

У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Тонга, сообщает 4 ноября Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
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Киану Ривз очень любит своего персонажа Cyberpunk 2077

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Итоги испытаний робота «Фёдор» обсудят на конференции в Звёздном городке

Круглый стол, посвящённый перспективам использования роботехнических систем в космосе, пройдёт в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в Звёздном городке.
REGNUM 02 ноября в 00:54
Политика

Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем

Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.
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Зеленский пообещал наказать заказчиков убийства Гандзюк

Газета.Ru 18:45
Общество

Медведев сравнил цены на интернет в России и США

Безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде стран, а по количеству пользователей смартфонов РФ входит в мировой топ-5.
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Дзюба считает, что у «Зенита» хорошие шансы победить «Лейпциг»

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Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме

Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
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Microsoft тестирует универсальный Office для Android

Новое универсальное приложение от Microsoft для устройств на Android находится в стадии бета-тестирования.
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СК подтвердил убийство главы ингушского центра «Э» и его брата

Следственный комитет России подтвердил информацию об убийстве в Москве главы Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
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Сбой в работе «ВКонтакте» возник из-за пожара в дата-центре

Вечером в понедельник российские пользователи "ВКонтакте" при помощи сервиса Downdetector сообщали о сбоях в работе ресурса по всей стране.
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В Приморье тигр напал на человека

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Пять лет программе капремонта: Жилье стало ветшать еще быстрее

Аудиторы Счетной палаты добралась до программы капремонта.
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