Недвижимость
ИзвестияНазваны регионы с самыми благоприятными условиями по ипотеке
Самые комфортные условия для покупки жилья в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе. На втором месте Центральная Россия, а на третьем — Сибирь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование Райффайзенбанка 3 ноября.
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Самые благоприятные условия для покупки квартиры в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе, где отмечается наиболее удачное соотношение средней зарплаты и платежей по ипотеке, показало исследование Райффайзенбанка (есть в распоряжении ТАСС).ТАССвчера в 02:07
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Уральский федеральный округ стал регионом с самой доступной ипотекой в стране
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