Недвижимость

ИзвестияИзвестияНазваны регионы с самыми благоприятными условиями по ипотеке

Самые комфортные условия для покупки жилья в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе. На втором месте Центральная Россия, а на третьем — Сибирь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование Райффайзенбанка 3 ноября.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Эксперты назвали регионы с самыми благоприятными условиями для ипотеки

Самые благоприятные условия для покупки квартиры в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе, где отмечается наиболее удачное соотношение средней зарплаты и платежей по ипотеке, показало исследование Райффайзенбанка (есть в распоряжении ТАСС).
ТАСС02:07

Подробнее о событии

Названы регионы с самыми благоприятными условиями по ипотеке

Известия06:19

Названы регионы с самыми благоприятными условиями для ипотеки

News.ru02:25

Названы регионы России с самой выгодной ипотекой. Уралу повезло

URA.Ru04:33

Названы регионы России с самой выгодной ипотекой

Говорит Москва04:16

Названы регионы России с самой выгодной ипотекой

Lenta.ru03:24

Уральский федеральный округ стал регионом с самой доступной ипотекой в стране

Эхо Москвы05:30

Эксперты назвали регионы с самыми благоприятными условиями для ипотеки

ТАСС02:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:40, Ашберн
Происшествия

Появилось видео с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 31 октября в 23:06
Политика

Бабченко сообщил, что покинул Украину

RT на русском 06:42
Политика

ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса

Украина: шестой год войны 🛑Убито более 3 330 мирных граждан 🛑Ранено до 9 000 🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам 🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами 🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г. "Превыше всего люди хотят мира", — отметили в ООН.
Вести.Ru 04:33
Хоккей

Главный тренер «Трактора» отправлен в отставку

В отставку Скудра отправлен по требованию президента клуба Алексея Текслера.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
Политика

В офисе Зеленского опровергли сообщения о драке Богдана с главой СБУ

Замглавы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко опроверг сообщения о том, что в Киеве подрались глава офиса Андрей Богдан и председатель СБУ Иван Баканов.
RT на русском 03:45
Гаджеты

Пользователей Android атаковал вирус, который невозможно удалить

Устройства на Android атаковал вирус Xhelper, который почти невозможно удалить, даже если сбросить настройки гаджета до заводских.
Клопс 31 октября в 12:18
Хоккей

Бобровский сравнялся с Брызгаловым по шат-аутам в НХЛ среди россиян

Чемпионат 04:02
Технологии

Apple запустила свою стриминговую платформу

Американская компания Apple запустила собственную стриминговую платформу Apple TV+. Об этом сообщатся на официальном сайте корпорации.
Газета.Ru вчера в 00:20
Единоборства

Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса

В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Известия 02:17
Гаджеты

Gigabyte Aorus RTX 2080 Ti Gaming Box: самая мощная внешняя видеокарта

Для подключения внешней видеокарты Aorus RTX 2080 Ti Gaming Box к ноутбуку используется интерфейс Thunderbolt 3, реализованный в формате разъёма USB Type-C.
3DNews 01 ноября в 15:17
Общество

Депутат Верховной Рады пригрозил отрезать голову случайному прохожему

Депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива попал в скандал. Он пригрозил случайному прохожему физической расправой.
Аргументы недели 04:41
Здоровье

Василий Гвоздев: «Бесплатный проезд для пенсионеров — очень недешевое решение, но оно выполнимо и нам под силу»

На пленарном заседании была организована работа семи круглых столов, где были приняты главные направления работы партии в решении наиболее острых социальных и экономических проблем.
Ulpressa 01:12
Наука

Обнаружен полезный эффект холестерина

Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Телеканал 360° 31 октября в 11:57
Музыка

В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно

ИА InterMedia 01 ноября в 15:54
Футбол

Дзюба отреагировал на слова агента о предложении из Китая

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на слова спортивного агента Олега Артемова об их сотрудничестве, а также о предложении из одного китайского клуба, передает "Матч ТВ".
Газета.Ru 01:00
Шоу-бизнес

Умер актер из сериала «Скорая помощь» Брайан Тарантина

Брайан Тарантина, снимавшийся в фильме "Талантливый мистер Рипли" и сериале "Скорая помощь", умер в возрасте 60 лет, сообщает THR.
РИА Новости 05:21
Политика

В Совфеде оценили слова норвежского политика о снятии санкций с России

В Европе началась "цепная реакция" по теме снятия антироссийских санкций, рассказал RT Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
РИА Новости 03:28
Общество

В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО

"Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО).
ТАСС вчера в 17:40
Происшествия

В самолете премьер-министра Японии произошел пожар

Lenta.ru 05:16
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 04:24
Культура

Путин поздравил с юбилеем Александра Градского

Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.
РЕН ТВ 02:48
Происшествия

Глава Ингушетии прокомментировал убийство Эльджаркиева

Московский Комсомолец 07:25
Политика

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Общество

Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты

Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Общество

Муж Анастасии Заворотнюк спас Татьяну Навку на льду в Петербурге

Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, фигуристка Татьяна Навка попала в опасную ситуацию во время ледового мюзикла «Руслан и Людмила» в Санкт-Петербурге.
АБН 01 ноября в 04:48
Армия и оружие

ДНР сообщила ОБСЕ о готовности к разведению сил в Петровском

Самопровозглашенная Донецкая народная республика уведомила готова приступить к практической части разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское.
Московский Комсомолец 06:52
Шоу-бизнес

Ирина Старшенбаум: «Я влюблена»

После расставания с Александром Петровым Ирина Старшенбаум редко выходила в свет, стараясь больше времени уделять новым проектам.
StarHit.ru 02:00
Происшествия

39 погибших мигрантов в грузовике в Англии оказались вьетнамцами

РБК 01 ноября в 19:12
Футбол

«Краснодар» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 16:30

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Sports.ru 03:06
Общество

«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск

"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 10:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное