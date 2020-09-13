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Газета.Ru
Газета.Ru

Названы регионы с самыми большими расходами на услуги ЖКХ

Исследование выявило регионы России, жители которых больше всего тратят на услуги ЖКХ. Об этом сообщает РИА "Новости". Так, средняя российская семья в месяц тратит из бюджета на оплату жилищно-коммунальные услуги примерно 4,8 тыс. рублей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы с самой высокой долей расходов на услуги ЖКХ

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги около 4,8 тысячи рублей в месяц, при этом самая высокая доля затрат на эту статью в потребительских расходах зафиксирована в Республике Коми, самая низкая – в Республике Ингушетия, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости17:08
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Телеканал 360°

Лидером по расходам на ЖКХ названа Республика Коми

Телеканал 360°21:14
РИА Новости

Названы регионы с самой высокой долей расходов на услуги ЖКХ

РИА Новости17:08
Известия

Названы регионы с самыми высокими и низкими счетами за услуги ЖКХ

Известия19:21
URA.Ru

Названы регионы с самой высокой долей расходов жителей на ЖКХ

URA.Ru18:51
Lenta.ru

Названы регионы с самыми большими затратами на услуги ЖКХ

Lenta.ru18:15
Газета.Ru

Названы регионы с самыми большими расходами на услуги ЖКХ

Газета.Ru17:55
РЕН ТВ

Коми возглавила список регионов с самой высокой долей расходов на ЖКХ

РЕН ТВ19:28

Назад в 2007-й: США движутся к новому ипотечному кризису

В середине сентября исследовательская компания Black Knight подсчитала, что во втором квартале этого года американские граждане взяли ипотечных кредитов на общую сумму $1,1 трлн — это самый большой показатель за всё время наблюдений.
Известия17:02

Врио губернатора Камчатки Солодов победил на выборах главы края

Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов подавляющим большинством голосов победил на выборах главы региона, сообщили "Интерфаксу" в избирательной комиссии края.
Интерфакс18:56
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Великолепная семёрка: герои, которых мы ждём в Marvel’s Avengers

Ртуть «Скоростных» героев игровая индустрия избегает по вполне понятным причинам: что Ртуть, что Флэш появляются в проектах лишь на вторых ролях и часто зажаты в рамки жанра — например, файтинга.
Игромания.ру11 сентября в 06:00
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Замгубернатора Ванчикова пригрозила режимом изоляции при росте случаев COVID-19

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова 13 сентября в своём instagram предупредила жителей региона о том, что режим самоизоляции могут вернуть из-за прироста заболевших коронавирусом.
Чита.Ру19:45

Кобзев набирает 60,4% на выборах главы Иркутской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев набирает 60,4% голосов на выборах главы региона по итогам обработки 92,8% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных на информационном табло ЦИК, демонстрируемом в эфире канала "Россия-24".
ТАСС18:51
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