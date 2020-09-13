Исследование выявило регионы России, жители которых больше всего тратят на услуги ЖКХ. Об этом сообщает РИА "Новости". Так, средняя российская семья в месяц тратит из бюджета на оплату жилищно-коммунальные услуги примерно 4,8 тыс. рублей.

С чего всё началось Названы регионы с самыми высокими расходами на услуги ЖКХ Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги около 4,8 тысячи рублей в месяц, при этом самая высокая доля затрат на эту статью в потребительских расходах зафиксирована в Республике Коми, самая низкая – в Республике Ингушетия, свидетельствует исследование РИА Новости*. РИА Новости 17:08