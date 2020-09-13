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Газета.Ru
Газета.Ru

Названы регионы с самыми большими расходами на услуги ЖКХ

Исследование выявило регионы России, жители которых больше всего тратят на услуги ЖКХ. Об этом сообщает РИА "Новости". Так, средняя российская семья в месяц тратит из бюджета на оплату жилищно-коммунальные услуги примерно 4,8 тыс. рублей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы с самыми высокими расходами на услуги ЖКХ

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги около 4,8 тысячи рублей в месяц, при этом самая высокая доля затрат на эту статью в потребительских расходах зафиксирована в Республике Коми, самая низкая – в Республике Ингушетия, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости17:08
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Телеканал 360°

Лидером по расходам на ЖКХ названа Республика Коми

Телеканал 360°21:14
РЕН ТВ

Коми возглавила список регионов с самой высокой долей расходов на ЖКХ

РЕН ТВ19:28
URA.Ru

Названы регионы с самой высокой долей расходов жителей на ЖКХ

URA.Ru18:51
Известия

Названы регионы с самыми высокими и низкими счетами за услуги ЖКХ

Известия19:21
Lenta.ru

Названы регионы с самыми большими затратами на услуги ЖКХ

Lenta.ru18:15
Газета.Ru

Названы регионы с самыми большими расходами на услуги ЖКХ

Газета.Ru17:55
РИА Новости

Названы регионы с самыми высокими расходами на услуги ЖКХ

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