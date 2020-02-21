Сравнивались средние зарплаты и арендные ставки на однокомнатные квартиры как в стране в целом, так и в каждом регионе по отдельности. Так, средняя ставка на российскую «однушку» составила 14 970 рублей, т.е. 32% от средней зарплаты.

Здоровье На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Экономика Бизнес просит Белоусова снизить налоги на переходный период с УСН Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства (МСП) "Опора России" попросила первого вице-премьера Андрея Белоусова увеличить порог доходов для предпринимателей, которые смогут воспользоваться переходным периодом с упрощенной системы налогообложения (УСН), со 150 до 250 млн рублей.

Космос SpaceX: орбитальный полёт прототипа Starship состоится в этом году Наряду с кадрами сборки текущего прототипа Starship SN1 на испытательном полигоне SpaceX вблизи местечка Бока-Чика (штат Техас), он высказал некоторые соображения о стратегии, используемой в работе над новым космическим кораблем, прототип которого предполагается запустить на орбиту в этом году.

Политика Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о мире между Россией и Украиной в Twitter в понедельник, 24 февраля.

Спорт Штайнмайер прибыл в Кению через девять лет после Меркель Первый государственный визит Штайнмайера состоялся через пять лет после его посещения Найроби в качестве главы немецкого МИДа и через девять лет после визита в Кению канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Финансы Нефть снова «скатилась» к отметке $58 Потенциал снижения пока находится в пределах уровня $58 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Общество В Совфеде объяснили изменение размера пенсии Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Шоу-бизнес Пелагея рассказала о жизни после развода Певица Пелагея рассказала о жизни после развода с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Политика Зеленский пообещал наказать причастных к столкновениям под Полтавой Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков в Полтавской области, где жители поселка Новые Санжары выступили против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая соотечественников.

Авто Общественники раскритиковали повышение налогов на старые автомобили Как рассказал в интервью радио Sputnik председатель общероссийского общественного движения "Движение автомобилистов России" Виктор Похмелкин, от повышения налога на старые автомобили пострадает, прежде всего, "большая Россия", использующая подобный "антиквариат" не от любви к истории, а от банальной бедности.