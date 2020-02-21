Экономика

ИзвестияИзвестияНазваны регионы с самыми большими тратами на аренду квартиры

Сравнивались средние зарплаты и арендные ставки на однокомнатные квартиры как в стране в целом, так и в каждом регионе по отдельности. Так, средняя ставка на российскую «однушку» составила 14 970 рублей, т.е. 32% от средней зарплаты.
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Названы регионы с самыми большими тратами на аренду квартиры

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