Экономика
ИзвестияНазваны регионы с самыми большими тратами на аренду квартиры
Сравнивались средние зарплаты и арендные ставки на однокомнатные квартиры как в стране в целом, так и в каждом регионе по отдельности. Так, средняя ставка на российскую «однушку» составила 14 970 рублей, т.е. 32% от средней зарплаты.
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Эксперты сравнили средние зарплаты и стоимость аренды квартир в России
RT на русском21 февраля в 07:54
В Курганской области на аренду однокомнатной квартиры в среднем уходит четверть зарплаты
Znak.com21 февраля в 05:05
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