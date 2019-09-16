Общество

Газета.RuГазета.RuНазваны регионы с самыми высокими ценами на услуги ЖКХ

Россияне тратят на услуги ЖКХ до 14% своих доходов. Самые высокие цены на услуги жилищно-коммунальных контор в Магадане и на Камчатке, самые низкие - в республиках Северного Кавказа. Всего за прошлый год накоплено коммунальных долгов 1,2 трлн руб.
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Жители Камчатского края и Магаданской области больше всех в России платят за услуги жилищно-коммунального хозяйства, говорится в исследовании «РИА Новости
».
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