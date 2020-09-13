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РИА Новости
РИА Новости

Названы регионы с самыми высокими расходами на услуги ЖКХ

В перечисленных регионах доля затрат средней семьи на услуги ЖКХ не превышает 7,5% совокупных потребительских расходов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы с самыми высокими расходами на услуги ЖКХ

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги около 4,8 тысячи рублей в месяц, при этом самая высокая доля затрат на эту статью в потребительских расходах зафиксирована в Республике Коми, самая низкая – в Республике Ингушетия, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости17:08
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РИА Новости

Названы регионы с самыми высокими расходами на услуги ЖКХ

РИА Новости17:08
РЕН ТВ

Коми возглавила список регионов с самой высокой долей расходов на ЖКХ

РЕН ТВ19:28
Известия

Названы регионы с самыми высокими и низкими счетами за услуги ЖКХ

Известия19:21
URA.Ru

Названы регионы с самой высокой долей расходов жителей на ЖКХ

URA.Ru18:51
Lenta.ru

Названы регионы с самыми большими затратами на услуги ЖКХ

Lenta.ru18:15
Газета.Ru

Названы регионы с самыми большими расходами на услуги ЖКХ

Газета.Ru17:55
Телеканал 360°

Лидером по расходам на ЖКХ названа Республика Коми

Телеканал 360°21:14

Кобзев набирает 60,4% на выборах главы Иркутской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев набирает 60,4% голосов на выборах главы региона по итогам обработки 92,8% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных на информационном табло ЦИК, демонстрируемом в эфире канала "Россия-24".
ТАСС18:51
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Дмитрий Махонин лидирует на выборах главы Пермского края с 76% голосов

Действующий врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин набирает 76% голосов избирателей после обработки 90,8% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных, транслируемых телеканалом "Россия-24".
ТАССвчера в 12:08
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В Британии заявили об опасности российской ракеты «Буревестник»

«Москва испытывает дозвуковую систему крылатых ракет с ядерной установкой, которая имеет глобальный охват и позволит атаковать с неожиданных направлений», — заявил Хокенхалл, выступая на брифинге в в разведывательном центре 5-Eyes.
РБКвчера в 12:16
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Явка на довыборах муниципальных депутатов в Москве составила менее 23%

На дополнительных выборах муниципальных депутатов двух округов Москвы проголосовали 22,6% избирателей, сообщил председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.
Коммерсантъ20:56