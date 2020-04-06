В 14 регионах России доля расходов на продукты питания составляет от 40% и выше, свидетельствуют данные аналитиков рейтингового агентства АКРА, с которыми ознакомился РБК. АКРА оценивает долю расходов на питание от всех расходов на потребление в среднем на одного члена домохозяйства.

с чего всё началось

В 14 российских регионах доля расходов жителей на продукты составляет 40% и выше, сообщил РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства АКРА. По оценкам аналитиков, тенденция последних 15 лет к снижению доли трат россиян на еду может прерваться из-за кризиса и падения доходов.

Названы регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

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