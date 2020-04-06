Коронавирус
КоммерсантъНазваны регионы с самыми высокими расходами жителей на еду
В 14 российских регионах доля расходов жителей на продукты составляет 40% и выше, сообщил РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства АКРА. По оценкам аналитиков, тенденция последних 15 лет к снижению доли трат россиян на еду может прерваться из-за кризиса и падения доходов.
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с чего всё началось
В 14 регионах России доля расходов на продукты питания составляет от 40% и выше, свидетельствуют данные аналитиков рейтингового агентства АКРА, с которыми ознакомился РБК. АКРА оценивает долю расходов на питание от всех расходов на потребление в среднем на одного члена домохозяйства.РБК17:00
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Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
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В России подскочили продажи имбиря и чеснока из-за коронавируса
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Общество
В Москве разрешили работать салонам красоты с медлицензией
Столичные салоны красоты, массажные кабинеты, бани, сауны и солярии смогут продолжить работу с 5 апреля по 1 мая, если у них есть лицензии на медицинскую деятельность.
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Общество
Работающие россияне от 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля
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Президент США Дональд Трамп заявил, что "начинает видеть свет в конце туннеля" в ситуации с коронавирусом.
Политика
Трамп пожелал Джонсону выздоровления от коронавируса
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Общество
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Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому, сдать анализ можно по желанию и без назначения врача, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Политика
Трамп: Около 1,7 миллиона американцев прошли тесты на коронавирус
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Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Музыка
Григорий Лепс представил альбом с песнями Высоцкого
Экономика
Минсельхоз попросили временно ограничить импорт томатов
Плодоовощной союз России попросил Минсельхоз запретить импорт помидоров сроком на два месяца, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных производителей овощей.
Общество
Больной коронавирусом врач «Реймса» покончил жизнь самоубийством
Больной коронавирусом врач "Реймса" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством, сообщает Le Parisien. Отмечается, что доктору было 60 лет.
Общество
Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти
Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Космос
Российский телескоп зафиксировал пробуждение черной дыры
Российский телескоп ART-XC орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» зафиксировал начало вспышки черной дыры 4U 1755-338.
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Подъезд пятиэтажки на улице Калинина в Биробиджане изолирован
Подъезд жилого дома на улице Калинина в Биробиджане изолирован сотрудниками правоохранительных органов.
Здоровье
Глава Тувы проверил санитарный пост на въезде в республику
С 27 марта по 3 апреля проверено въезжающих на территорию Тувы автомашин на постах ДПС «Шивилиг» 3501 ед, на посту «Ак» 512 ед.
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Общество
В одном из районов Забайкалья есть подозрение на коронавирус – Гурулёв
Ранее ZAB.RU писал, что один случай коронавирусной инфекции подтверждён у читинки, вернувшейся в город самолётом.
Экономика
Коронавирус. Алексей Антонов дал оценку письму бизнесменов
Президент Торгово-промышленной палаты Саратовской области Алексей Антонов прокомментировал коллективное обращение саратовских предпринимателей к премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину.
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Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
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В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Экономика
Цены на съемные квартиры готовятся к снижению
Цены на съемные квартиры готовятся к снижению Начало апреля ознаменовалось небольшим снижением цен на аренду квартир в России: сделки в этом сегменте сейчас практически не заключаются.