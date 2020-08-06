Общество
RT на русскомСоставлен рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами чиновников
Наиболее высокие зарплаты в России получают госслужащие в Москве и Санкт-Петербурге, следует из исследования аналитического центра «Авито Работа». Как передаёт РИА Новости, там чиновникам в среднем платят 50 и 41,5 тыс. рублей соответственно. Замыкает тройку Барнаул с 40 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить65
с чего всё началось
Наиболее высокие зарплаты в РФ получают госслужащие в Москве и Санкт-Петербурге, а самые низкие - в Саратове и Ульяновске, показало исследование аналитического центра "Авито Работа".РИА Новости02:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Культура
Вышла новая книга из цикла Стефани Майер «Сумерки»
Российская газета вчера в 05:00
Общество
«ВымпелКом» отказался от навязывания токсичного контента
По словам Торбахова, компании часто закрывают глаза на подобную практику, поскольку отказ от нее приводит к снижению выручки, но в то же время «это разрушает отношения с клиентом, впоследствии будет гораздо хуже».
РБК 01:40
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте заявила, что готова выйти на сцену «Современника»
Накануне 49-летняя артистка Кристина Орбакайте опровергла сведения о том, что у нее не получается вернуться из Штатов в Россию для выступлений в театре «Современник».
Территория новостей 02:01
Происшествия
Почетный адвокат счел Ефремова «жертвой» Пашаева
По мнению специалиста, отказавшийся признать вину в аварии Ефремов стал жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева.
Известия 00:59
Шоу-бизнес
Гордон развелся с четвертой женой полюбовно
Все писали о каком-то «тайном разводе». Или что «развод оказался подарком на день рождения Нозанин».
Чистовик 03:25
Политика
Черечень заявил, что Минску не следует выходить из союза с Россией
Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что республика пока не должна выходить из договора о Союзном государстве с Россией, но в перспективе это возможно.
РИА Новости 03:09
Общество
В Крыму подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом
Симферополь, 6 августа 2020, 09:59 — REGNUM 39 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM 02:59
Происшествия
Суд приступил к рассмотрению дела Ефремова по существу
Государственные Вести вчера в 03:26
Хоккей
«Монреаль» обыграл «Питтсбург» и вышел вперёд в серии
Торонто, Канада, 6 августа 2020, 10:38 — REGNUM «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли.
REGNUM 03:38
Экономика
Семья Керимова впервые возглавила список богатейших людей в России
В России сменился лидер самых богатых: Владимира Потанина, совладельца "Норникеля", заменила на вершине богатства семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова с состоянием 24,7 миллиарда долларов, по подсчетам Forbes.
Вести.Ru вчера в 09:06
Политика
Избежавший ареста в Минске военный раскрыл схему отправки россиян
Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер», к которой власти Белоруссии приписывают задержанных россиян, не имеет никакого отношения к ситуации.
URA.Ru вчера в 23:21
Недвижимость
Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса
Граждан, которые продают в 2020 году недвижимость экономкласса, предложили освободить от уплаты подоходного налога.
Известия вчера в 19:00
Общество
Мосгорсуд признал право москвичей распоряжаться землей во дворах
Мосгорсуд признал право москвичей распоряжаться землей во дворах Столичные власти не могут распоряжаться придомовыми территориями многоквартирных домов, отрезая от них участки для стройплощадок на том основании, что земля не размежевана и не стоит на учете в кадастре.
Коммерсантъ вчера в 18:05
Происшествия
Взорвавшаяся в порту Бейрута селитра принадлежала бизнесмену из России
Селитра, которая взорвалась на складе в порту Бейрута, конфискована с корабля Rhosus, который ранее принадлежало бизнесмену из России Игорю Гречушкину, сообщает телеканал LBCI.
Новый Век вчера в 03:45
Футбол
«Ростов» интересовался Холанном. Это серьезно
Спорт-Экспресс 03:00
Футбол
«Арсенал» предпочел Виллиана, а не Коутиньо
Daily Mirror сообщает, что "Арсенал" определился в выборе между полузащитниками Филиппе Коутиньо ("Барселона") и Виллианом ("Челси").Лондонский клуб сделал выбор в пользу Виллиана.
Soccer.ru 03:31
Путешествия
«Яндекс» назвал самые популярные в августе курорты
В пятерку самых популярных курортов вошли Сочи, Анапа, Ялта, Геленджик и Алушта.
РБК 02:04
Политика
На Украине заявили о согласии Лукашенко выдать задержанных граждан РФ
Киев, 6 августа 2020, 09:42 — REGNUM Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко.
REGNUM 02:42
Космос
Китайский марсианский зонд впервые скорректировал орбиту
Китайский марсианский зонд "Тяньвэнь-1" (название переводится как "Вопросы к небу-1") совершил свою первую коррекцию орбиты.
Труд 03 августа в 06:32
Единоборства
Магомедшарипов вызвал на бой чемпиона UFC Александра Волкановски
После срыва отборочного боя за титул с Яиром Родригесом, россиянин Забит Магомедшарипов изъявил желание драться с действующим обладателем чемпионского пояса Александром Волкановски.
CT news 03:36
Политика
Помпео: США и Россия достигли прогресса по Договору о СНВ
В июне США и РФ начали переговоры по вопросу договора СНВ-3, который истекает в феврале следующего года, но может быть продлен на пять лет.
RuNews24.ru 00:29
Происшествия
В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма
Правда УрФО 04 августа в 10:46
Происшествия
В США подростки с автоматом проникли на территорию поместья Трампа
Трое подростков с оружием проникли на территорию поместья президента США Дональда Трампа в штате Флорида.
Российская газета вчера в 21:37
Общество
Петербургу предложили перейти ко второму этапу снятия ограничений
Руководство федерального Роспотребнадзора предлагает Санкт-Петербургу переходить ко второму этапу снятия ограничений, введённых из-за коронавируса.
RT на русском вчера в 13:00
Общество
Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной
Работающие россияне старше 40 лет один раз в год смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной, чтобы пройти диспансеризацию.
RT на русском 03:08
Происшествия
Россиянина с коронавирусом приговорили к сроку за побег из больницы
Суд в Амурской области приговорил местного жителя к восьми месяцам лишения свободы условно за побег из больницы после того, как тому был поставлен диагноз коронавирус.
Lenta.ru 01:21
Шоу-бизнес
Состояние здоровья онкобольной Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось
Bimru.ru вчера в 03:43
Армия и оружие
Бомбардировщики ВКС России и сторожевые корабли обратили корабли НАТО в бегство после провокации
Российские военные наказали НАТО за попытку провокации рядом с российскими границами, заставив корабли Североатлантического альянса обратиться в бегство после того, как в направлении их направились российские сторожевые корабли, а в небо были подняты бомбардировщики и истребители.
Avia.pro вчера в 07:09
Политика
Украина отказала России в правовой помощи по делу о гибели Стенина
Следственный комитет России направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи по делу о гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в Донбассе летом 2014, однако получил формальный отказ.
RT на русском 03:29