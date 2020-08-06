Наиболее высокие зарплаты в РФ получают госслужащие в Москве и Санкт-Петербурге, а самые низкие - в Саратове и Ульяновске, показало исследование аналитического центра "Авито Работа".

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Наиболее высокие зарплаты в России получают госслужащие в Москве и Санкт-Петербурге, следует из исследования аналитического центра «Авито Работа». Как передаёт РИА Новости, там чиновникам в среднем платят 50 и 41,5 тыс. рублей соответственно. Замыкает тройку Барнаул с 40 тыс. рублей.

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