В целом по всем регионам средняя зарплата в России за I квартал текущего года составила 48,3 тыс. рублей. Ранее аналитики выяснили, в каких отраслях предлагали самые высокие зарплаты в стране в мае 2020 года.

с чего всё началось

Средняя зарплата по всем регионам России за первые три месяца 2020 года составила 48,3 тыс. рублей. При этом самые высокие показатели демонстрирует Чукотка — 109,1 тыс. рублей.

Названы регионы с самыми высокими зарплатами за I квартал 2020 года

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