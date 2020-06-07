Средняя зарплата по всем регионам России за первые три месяца 2020 года составила 48,3 тыс. рублей. При этом самые высокие показатели демонстрирует Чукотка — 109,1 тыс. рублей.

Названы регионы с самыми высокими зарплатами за I квартал 2020 года

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