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Газета.Ru
Газета.Ru

Названы регионы, в которых россияне чаще всего берут ипотеку

Эксперты назвали российские регионы, у жителей которых наиболее востребована ипотека. Об этом сообщает РИА "Новости". Так, чаще всего ипотечные кредиты брали в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также жители Тюменской области.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы, жители которых чаще всего берут ипотеку

Как и годом ранее самые маленькие ипотечные кредиты берут в Челябинской области – в регионе в среднем кредит не дотягивает даже до 1,6 миллиона рублей. Таким образом, москвичи в среднем берут ипотечный кредит в 3,2 раза больше жителей Челябинской области, констатируют эксперты.
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