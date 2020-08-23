Названы регионы, в которых россияне чаще всего берут ипотеку
Эксперты назвали российские регионы, у жителей которых наиболее востребована ипотека. Об этом сообщает РИА "Новости". Так, чаще всего ипотечные кредиты брали в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также жители Тюменской области.В источнике
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Названы регионы, жители которых чаще всего берут ипотеку
Как и годом ранее самые маленькие ипотечные кредиты берут в Челябинской области – в регионе в среднем кредит не дотягивает даже до 1,6 миллиона рублей. Таким образом, москвичи в среднем берут ипотечный кредит в 3,2 раза больше жителей Челябинской области, констатируют эксперты.
РИА Новости17:08
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