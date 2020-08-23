Названы регионы, в которых россияне чаще всего берут ипотеку
Эксперты назвали российские регионы, у жителей которых наиболее востребована ипотека. Об этом сообщает РИА "Новости". Так, чаще всего ипотечные кредиты брали в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также жители Тюменской области.В источнике
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Названы регионы, жители которых чаще всего берут ипотеку
Как указывают эксперты, в сфере ипотечного кредитования наблюдается рост - объем выдачи ипотеки в первом полугодии 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса, составил более 600 тысяч выданных ипотечных кредитов и превысил на 3,8% результат аналогичного периода в 2019 года.
РИА Новости17:08
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