Названы регионы, в которых россияне чаще всего берут ипотеку

Эксперты назвали российские регионы, у жителей которых наиболее востребована ипотека. Об этом сообщает РИА "Новости". Так, чаще всего ипотечные кредиты брали в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также жители Тюменской области.