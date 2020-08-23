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Газета.Ru
Газета.Ru

Названы регионы, в которых россияне чаще всего берут ипотеку

Эксперты назвали российские регионы, у жителей которых наиболее востребована ипотека. Об этом сообщает РИА "Новости". Так, чаще всего ипотечные кредиты брали в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также жители Тюменской области.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы, жители которых чаще всего берут ипотеку

Как указывают эксперты, в сфере ипотечного кредитования наблюдается рост - объем выдачи ипотеки в первом полугодии 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса, составил более 600 тысяч выданных ипотечных кредитов и превысил на 3,8% результат аналогичного периода в 2019 года.
РИА Новости17:08
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URA.Ru

Жители Урала чаще других берут ипотеку

URA.Ru23:03
Профиль

Названы регионы России, где чаще всего берут ипотеку

Профиль19:24
Газета.Ru

Названы регионы, в которых россияне чаще всего берут ипотеку

Газета.Ru17:40
Вести.Ru

Эксперты назвали регионы РФ, где население чаще всего берет ипотечные кредиты

Вести.Ru18:09
RT на русском

Названы регионы — лидеры по востребованности ипотеки в России

RT на русском17:56
Аргументы и Факты

Названы регионы РФ, жители которых чаще всего берут ипотеку

Аргументы и Факты19:16
РИА Новости

Названы регионы, жители которых чаще всего берут ипотеку

РИА Новости17:08

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

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РИА Новости22:29
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LiveResult.Ruвчера в 15:23

Министр обороны Белоруссии назвал угрозы агрессии со стороны НАТО

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Интерфакс21:39
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Коммерсантъвчера в 10:27
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