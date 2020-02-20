Реальная зарплата в России в 2020 году поднимется на 2,5% - это чуть больше, чем в 2019 году, когда реальная заработная плата выросла на 2,4%. При этом рост реальных доходов (зарплата в них составляет лишь часть) будет незначительным.

с чего всё началось

Реальная зарплата в России в 2020 году поднимется на 2,5% - это чуть больше, чем в 2019 году, когда реальная заработная плата выросла на 2,4%.

Названы регионы, в которых в 2020 году больше всего вырастет зарплата

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