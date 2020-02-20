Экономика

Российская газетаРоссийская газетаНазваны регионы, в которых в 2020 году больше всего вырастет зарплата

Реальная зарплата в России в 2020 году поднимется на 2,5% - это чуть больше, чем в 2019 году, когда реальная заработная плата выросла на 2,4%.
Читать в источнике
Комментировать42
с чего всё началось

Названы регионы, в которых в 2020 году больше всего вырастет зарплата

Реальная зарплата в России в 2020 году поднимется на 2,5% - это чуть больше, чем в 2019 году, когда реальная заработная плата выросла на 2,4%. При этом рост реальных доходов (зарплата в них составляет лишь часть) будет незначительным.
Российская газета19 февраля в 21:00

Подробнее о событии

Экономисты назвали регионы, где вырастут зарплаты в 2020 году

ФедералПрессвчера в 13:51

Названы регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат

ТАССвчера в 05:39

Названы регионы России, где ожидается максимальный рост зарплат

Московский Комсомолецвчера в 05:48

Названы регионы России с самым высоким ростом зарплат

Lenta.ruвчера в 08:55

Названы регионы с наибольшим ростом зарплат в 2020 году

Вести.Ruвчера в 06:20

Эксперты спрогнозировали рост заработной платы в 2020 году

Российская газетавчера в 04:38

Ямал оказался среди регионов, в которых вырастет зарплата

URA.Ruвчера в 03:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 03:39, Ашберн
Армия и оружие

Турецкая армия начала наступление в Идлибе

Военное дело вчера в 07:54
Общество

Госдума приняла закон о материнском капитале за рождение первенца

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому расширяется программа материнского капитала.
РБК вчера в 05:25
Футбол

Черышев забил «Аталанте» в ЛЧ через 2 минуты после выхода на замену

«Аталанта» громит «Валенсию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1, второй тайм).
Sports.ru 19 февраля в 16:26
Политика

Лукашенко заявил о предложении Путина компенсировать выпадающие доходы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора российский лидер Владимир Путин предложил компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин.
Известия 03:26
Политика

Путин: Россию и Украину хотят «растащить» из-за страха конкуренции

Президент Владимир Путин считает, что существуют стороны, в чьих интересах – разделить Украину и Россию, об этом рассказал в интервью ТАСС.
Ведомости 02:37
Происшествия

Суд арестовал экс-помощницу Дворковича

Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 12:43
Общество

Суд в Берлине разрешил Tesla вырубить лес под строительство завода

Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск против продолжения подготовительных работ на площадке для строительства будущего завода компании Tesla рядом с Берлином.
Телеканал RTVI вчера в 18:52
Шоу-бизнес

Яна Рудковская показала архивные кадры своего выпускного

Яна Рудковская была приглашена в качестве гостя на программу к Максиму Галкину, в ходе которой были показаны раритетные кадры школьного выпускного знаменитости.
VSE42.RU 19 февраля в 23:41
Политика

Кремль прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался считать провокацией вопрос жительницы Санкт-Петербурга, которая накануне спросила президента Владимира Путина о жизни на 10 тысяч 800 рублей.
Lenta.ru вчера в 06:15
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 2236 человек

РБК вчера в 21:08
Происшествия

Два мальчика утонули в пруду под Липецком

Двое детей погибли в пруду в Усманском районе Липецкой области, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК по региону Юлия Кузнецова.
ТАСС 02:26
Общество

Хоакин Феникс забрал корову и ее теленка со скотобойни

Актер Хоакин Феникс посетил скотобойню в городе Пико Ривера, штат Калифорния.
Lenta.ru 03:21
Кино

Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

ИжевскИнфо.РУ 02:57
Политика

Прокурор запросил девять лет колонии для экс-министра обороны Украины

Российский прокурор в пятницу попросил приговорить к девяти годам колонии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко за призывы к терактам в России через СМИ, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда в Москве.
РИА Новости 03:02
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Политика

Посольство РФ ответило на заявление Канады о кибератаках против Грузии

Посольство России в Оттаве назвало русофобской ложью и фальшивкой заявление МИД Канады о причастности РФ к кибератакам против Грузии.
РИА Новости вчера в 22:18
Общество

Российский певец Оскар объявил себя трансгендерной женщиной

Оскар прославился в начале 2000-х годов. Его популярные хиты — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».
КМВ Новости 03:30
Политика

Погребинский: Украину поразила эпидемия массового позора

Самолет с эвакуированными украинскими гражданами не смог сесть в трех областях страны из-за массовых протестов.
Взгляд.ру 03:20
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru 19 февраля в 11:52
Происшествия

Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске

В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Известия вчера в 23:20
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Ленинградской области

Два человека погибли из-за ДТП в ночь на 21 февраля в Ленинградской области, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
РБК 02:12
Общество

Росимущество продало владеющую крупнейшим аудиоархивом фирму «Мелодия»

Компания «Формакс» выкупила у Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) 100% акций звукозаписывающей фирмы «Мелодия», основанной в 1964 году.
РБК 00:45
Политика

В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму

Член партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым.
Газета.Ru вчера в 23:13
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Политика

Официальный представитель МВД Ирина Волк стала генерал-майором

BFM.ru 01:22
Политика

Сергей Шнуров официально пошел в политику

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста.
Lenta.ru вчера в 05:18
Кино

Трамп раскритиковал «Паразитов» и Брэда Питта на «Оскаре»

Газета.Ru 02:16
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
Экономика

А1 рассчитывает арестовать все имущество совладельцев Внешпромбанка

Инвестиционная компания А1 (входит в консорциум «Альфа групп» Михаила Фридмана) рассчитывает арестовать все имущество бывших совладельцев Внешпромбанка в России и за рубежом.
Ведомости вчера в 23:38
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов на Мосбирже

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого роста.
Вести.Ru 02:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное