Экономика
Российская газетаНазваны регионы, в которых в 2020 году больше всего вырастет зарплата
Реальная зарплата в России в 2020 году поднимется на 2,5% - это чуть больше, чем в 2019 году, когда реальная заработная плата выросла на 2,4%.
Читать в источнике
Оценить97
с чего всё началось
Реальная зарплата в России в 2020 году поднимется на 2,5% - это чуть больше, чем в 2019 году, когда реальная заработная плата выросла на 2,4%. При этом рост реальных доходов (зарплата в них составляет лишь часть) будет незначительным.Российская газета19 февраля в 21:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 03:39, Ашберн
Армия и оружие
Турецкая армия начала наступление в Идлибе
Общество
Госдума приняла закон о материнском капитале за рождение первенца
Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому расширяется программа материнского капитала.
Футбол
Черышев забил «Аталанте» в ЛЧ через 2 минуты после выхода на замену
«Аталанта» громит «Валенсию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1, второй тайм).
Политика
Лукашенко заявил о предложении Путина компенсировать выпадающие доходы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора российский лидер Владимир Путин предложил компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин.
Политика
Путин: Россию и Украину хотят «растащить» из-за страха конкуренции
Президент Владимир Путин считает, что существуют стороны, в чьих интересах – разделить Украину и Россию, об этом рассказал в интервью ТАСС.
Происшествия
Суд арестовал экс-помощницу Дворковича
Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
Общество
Суд в Берлине разрешил Tesla вырубить лес под строительство завода
Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск против продолжения подготовительных работ на площадке для строительства будущего завода компании Tesla рядом с Берлином.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала архивные кадры своего выпускного
Яна Рудковская была приглашена в качестве гостя на программу к Максиму Галкину, в ходе которой были показаны раритетные кадры школьного выпускного знаменитости.
Политика
Кремль прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался считать провокацией вопрос жительницы Санкт-Петербурга, которая накануне спросила президента Владимира Путина о жизни на 10 тысяч 800 рублей.
Происшествия
Два мальчика утонули в пруду под Липецком
Двое детей погибли в пруду в Усманском районе Липецкой области, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК по региону Юлия Кузнецова.
Общество
Хоакин Феникс забрал корову и ее теленка со скотобойни
Актер Хоакин Феникс посетил скотобойню в городе Пико Ривера, штат Калифорния.
Кино
Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Политика
Прокурор запросил девять лет колонии для экс-министра обороны Украины
Российский прокурор в пятницу попросил приговорить к девяти годам колонии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко за призывы к терактам в России через СМИ, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда в Москве.
Политика
Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина
В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Канады о кибератаках против Грузии
Посольство России в Оттаве назвало русофобской ложью и фальшивкой заявление МИД Канады о причастности РФ к кибератакам против Грузии.
Общество
Российский певец Оскар объявил себя трансгендерной женщиной
Оскар прославился в начале 2000-х годов. Его популярные хиты — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».
Политика
Погребинский: Украину поразила эпидемия массового позора
Самолет с эвакуированными украинскими гражданами не смог сесть в трех областях страны из-за массовых протестов.
Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Происшествия
Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске
В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Ленинградской области
Два человека погибли из-за ДТП в ночь на 21 февраля в Ленинградской области, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Общество
Росимущество продало владеющую крупнейшим аудиоархивом фирму «Мелодия»
Компания «Формакс» выкупила у Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) 100% акций звукозаписывающей фирмы «Мелодия», основанной в 1964 году.
Политика
В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму
Член партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Политика
Сергей Шнуров официально пошел в политику
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста.
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Экономика
А1 рассчитывает арестовать все имущество совладельцев Внешпромбанка
Инвестиционная компания А1 (входит в консорциум «Альфа групп» Михаила Фридмана) рассчитывает арестовать все имущество бывших совладельцев Внешпромбанка в России и за рубежом.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов на Мосбирже
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого роста.