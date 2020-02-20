Экономика

ТАССТАССНазваны регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат

Реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году, при этом наибольший рост прогнозируется в пяти регионах - Татарстане, Якутии, Ленинградкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области.
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Названы регионы, в которых в 2020 году больше всего вырастет зарплата

Реальная зарплата в России в 2020 году поднимется на 2,5% - это чуть больше, чем в 2019 году, когда реальная заработная плата выросла на 2,4%. При этом рост реальных доходов (зарплата в них составляет лишь часть) будет незначительным.
Российская газета19 февраля в 21:00

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Экономисты назвали регионы, где вырастут зарплаты в 2020 году

ФедералПрессвчера в 13:51

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ТАССвчера в 05:39

Названы регионы с наибольшим ростом зарплат в 2020 году

Вести.Ruвчера в 06:20

Названы регионы России, где ожидается максимальный рост зарплат

Московский Комсомолецвчера в 05:48

Ямал оказался среди регионов, в которых вырастет зарплата

URA.Ruвчера в 03:10
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:14, Ашберн
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В РЖД число незадействованных поездов достигло максимума

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