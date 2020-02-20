Реальная зарплата в России в 2020 году поднимется на 2,5% - это чуть больше, чем в 2019 году, когда реальная заработная плата выросла на 2,4%. При этом рост реальных доходов (зарплата в них составляет лишь часть) будет незначительным.

с чего всё началось

Реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году, при этом наибольший рост прогнозируется в пяти регионах - Татарстане, Якутии, Ленинградкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области.

Названы регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат

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